L'apparente convergenza della separazione di Springer sembra imminente.

Nel 2019, la società di investimento americana KKR ha acquistato una quota in Springer e ha reso l'azienda privata l'anno successivo. Fonti affermano che Springer e KKR sono vicini a finalizzare un accordo di separazione. Un rapporto di Reuters suggerisce che le trattative sono in corso dall'estate e un annuncio potrebbe essere fatto presto.

Le fonti suggeriscono che il CEO di Springer, Mathias Döpfner, e KKR sono vicini a raggiungere un accordo per dividere il conglomerato dei media. Una persona vicina alla questione ha riferito a Reuters che l'accordo potrebbe essere annunciato già la prossima settimana.

Tuttavia, potrebbero trascorrere ancora diversi mesi prima che l'accordo sia ufficialmente firmato. Secondo fonti interne, KKR e il fondo pensione canadese CPPIB stanno pianificando di uscire dall'industria dei media. In cambio, KKR acquisirà il controllo maggioritario del settore degli annunci classificati, mentre Döpfner e la sua famiglia conserveranno una quota di minoranza. Un portavoce di Springer ha rifiutato di commentare la questione e Reuters non è stata in grado di ottenere dichiarazioni dalle altre parti coinvolte.

Il Financial Times (FT) ha riferito di aver appreso dalla proposta di accordo da quattro fonti interne, che hanno rivelato che il consiglio di sorveglianza discuterà la struttura dell'accordo giovedì. Le fonti di FT affermano che la proposta di accordo è stata discussa in diverse riunioni del consiglio di sorveglianza. Secondo le fonti interne, l'intera azienda potrebbe essere valutata 13,5 miliardi di euro e il business degli annunci classificati da solo potrebbe valere più di 10 miliardi di euro. Tuttavia, la valutazione finale non è ancora stata confermata, secondo Reuters.

L'investimento di KKR in Springer nel 2019 ha rappresentato la più grande acquisizione della società fino ad oggi. Il portafoglio dei media di Springer include pubblicazioni come Bild e Welt, nonché titoli statunitensi come Politico e Business Insider. KKR ha sostenuto la crescita attraverso contributi finanziari.

Si vocifera nell'industria che KKR stia valutando la vendita della sua quota in Springer. Secondo i resoconti, KKR detiene attualmente il 35,6% di Springer, mentre CPPIB detiene il 12,9%. Si presume che qualsiasi fondo liberato da questa potenziale vendita sarebbe principalmente investito nel mercato statunitense e in misura minore nel settore dei media tedesco, secondo quanto riferito a Reuters lo scorso luglio.

La copertura mediatica della potenziale separazione tra Springer e KKR è stata ampia, con diversi mezzi di informazione che riportano gli sviluppi. L'accordo di separazione, se finalizzato, potrebbe avere importanti conseguenze per l'industria dei media.

