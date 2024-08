- L'apertura del 77° Festival Internazionale del Cinema di Locarno

Il 77º Festival del Film di Locarno ha preso il via in serata con la première del dramma storico francese "Le Déluge" ("Il Diluvio"). Migliaia di spettatori si sono radunati per la serata di gala all'aperto sulla Piazza Grande di Locarno. Fino al 17 agosto, il festival ospiterà 225 lungometraggi, documentari, cortometraggi ed esperimenti. Tra questi, 17 film provenienti da tutto il mondo concorreranno per la Leopard d'Oro, il premio più prestigioso del festival, nella competizione internazionale ("Concorso internazionale").

Cinque dei film in "Concorso internazionale" sono stati realizzati con la significativa partecipazione tedesca: i lungometraggi "Der Tod wird kommen" del regista tedesco Christoph Hochhäusler, "Transamazonia" della regista tedesca Pia Marais, "Yeni Safak Solarken" ("Come tramonta l'alba nuova") del regista turco Gürcan Keltek, l'acclamato dramma familiare "Der Spatz im Kamin" del regista svizzero Ramon Zürcher, con le star tedesche Maren Eggert e Luise Heyer, e il documentario "Bogancloch" del regista britannico Ben Rivers.

Nella competizione per i giovani talenti "Cineasti del presente" ("I registi del presente") con 15 film, il regista tedesco Willy Hans è rappresentato con il suo debutto come lungometraggio "Der Fleck". La drama giovanile, ambientata in Svizzera, è stata co-finanziata da produttori svizzeri e tedeschi. I premi del festival saranno assegnati durante una serata di gala all'aperto la sera del 17 agosto.

