L'anticipazione fa squillare i cellulari e le sirene.

In caso di emergenze come inondazioni, incendi boschivi e altri disastri, è essenziale avvisare prontamente la popolazione tedesca. La Germania effettua esercitazioni per queste situazioni inviando un segnale di allarme ai telefoni cellulari delle persone.

Alle 11:00 del mattino, l'Ufficio Federale per la Protezione Civile e l'Assistenza in caso di Calamità (BBK) di Bonn ha attivato un allarme nazionale di prova per la Giornata della Difesa Civile. I telefoni cellulari hanno squillato rumorosamente e le sirene hanno ululato in alcune aree grazie a questo allarme. Il BBK ha utilizzato il sistema di diffusione cellulare per inviare un messaggio ai telefoni dei cittadini, che recitava: "Allarme di crisi. Allarme di prova, Giornata di allarme nazionale 2024" e aggiungeva: "Non c'è alcuna minaccia".

Purtroppo, questo sistema fallisce occasionalmente sui vecchi dispositivi mobili. Il test annuale, che si tiene il secondo giovedì di settembre, viene trasmesso anche attraverso radio, televisioni e tabelloni informativi della città.

Allarme di prova tramite app di avviso anche

Le persone con applicazioni come Nina o Katwarn installate sui loro smartphone hanno ricevuto una notifica sull'allarme di prova. Queste esercitazioni erano facoltative per i comuni che utilizzavano sirene e sistemi di diffusione pubblica per avvisare i loro cittadini.

Il Bundestag, il Parlamento tedesco, ha partecipato all'esercitazione. La presidente del Bundestag, Bärbel Bas, ha ricordato ai membri del Parlamento, che stavano discutendo i cambiamenti alla legge sulla residenza e sulle armi da fuoco e l'ampliamento dei poteri della polizia, dell'imminente allarme di prova poco prima delle 11:00.

In Germania, ogni stato è responsabile della gestione delle calamità. Tuttavia, il governo federale garantisce la sicurezza della popolazione durante i tempi di guerra o di tensione. Nel caso in cui gli stati incontrino condizioni meteorologiche severe o altri disastri, possono richiedere l'assistenza delle Forze Armate Tedesche o della Polizia Federale, fornita dal governo federale.

Purtroppo, il sistema di allarme fallisce occasionalmente sui vecchi dispositivi mobili, causando potenziali disguidi durante le emergenze. Nonostante questo inconveniente, l'allarme di prova annuale serve come importante promemoria per le persone di restare preparati e consapevoli delle potenziali minacce.

