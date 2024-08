- L'annuncio dell'allenatore dell'Hertha FC significa un declino del calibro della squadra.

Il tecnico dell'Hertha, Cristian Fiel, non nasconde la sua delusione per la partenza di due giocatori fondamentali. "È innegabile che stiamo perdendo due giocatori di alto livello. È evidente dal punto di vista sportivo. Tuttavia, bisogna rispettare le decisioni del club. Io lo faccio", ha detto il 44enne, in vista del confronto della sua squadra con il 1. FC Kaiserslautern allo stadio Betzenberg sabato (20:30/Sport1 e Sky).

Di recente, il club ha ceduto l'attaccante Haris Tabakovic al TSG 1899 Hoffenheim e il difensore Marc Oliver Kempf a Como 1907/Italia. Entrambi i giocatori avevano espresso il desiderio di andarsene.

L'Hertha punta alla promozione

"È solo calcio", ha commentato il tecnico riguardo a Kempf, che ha improvvisamente ottenuto un'opportunità altrove. "Avrei scelto diversamente, poiché è un giocatore di valore per noi. Ma la decisione è stata presa. Ora è in Italia e gli auguro buona fortuna", ha detto il 44enne.

L'Hertha, alle prese con problemi finanziari, ha bisogno di incassare dalle cessioni. Tuttavia, l'obiettivo di questa stagione è la promozione. "Lottiamo per fare punti, vincere partite e giocare un calcio attraente", ha detto Fiel.

Certamente, ci sono momenti migliori per vendere i giocatori, ha riconosciuto il tecnico. Ma per alcuni giocatori che aspirano alla loro occasione, potrebbe essere un'opportunità. La squadra ha reagito bene alla notizia. "Può influire su una squadra", ha detto Fiel. "La mia sensazione è che tutto sia a posto. È l'impressione che ho avuto durante gli allenamenti questa settimana".

Si aggiunge alla dichiarazione del tecnico: " despite the losses, we're also gaining financially through these transfers, which is crucial for us right now". Inoltre, discutendo della partenza di Marc Oliver Kempf, Fiel ha dichiarato: "È ora in Italia, insegue i suoi sogni, e gli auguriamo il meglio".

