L'anno scorso si è registrato un calo delle esplosioni di bancomat in Germania.

L'Ufficio Centrale della Polizia Criminale (BKA) tedesca di Wiesbaden ha evidenziato che anche il denaro ottenuto dai criminali l'anno scorso ha registrato un calo del 5.1% rispetto all'anno precedente, arrivando a 28.4 milioni di euro. Nonostante il calo, il BKA ha sottolineato che la somma rimane una "cifra considerevole". La ragione di ciò è il "numero elevato di casi" in cui i criminali sono riusciti a ottenere denaro dopo un'esplosione riuscita, che si è verificata in 276 casi.

In quasi il 90% di tutti gli esplosivi pianificati, secondo il profilo criminale federale, sono stati utilizzati esplosivi potenti con alta forza esplosiva, rappresentando un nuovo aumento. Questa tecnica causa "danni considerevoli" e mette in "grande pericolo" le forze di intervento e i passanti, ha sottolineato il BKA. La tendenza dei sospetti a ricorrere alla violenza è rimasta elevata.

Lo scorso anno ha registrato il primo caso di incidenti stradali mortali legati a "tattiche di fuga rischiose".

Con l'aumento degli esplosioni di bancomat, le autorità e la politica hanno intensificato i loro sforzi contro questo problema, comprese le pressioni sui banchi per migliorare la sicurezza tecnica dei loro bancomat. Un'opzione è l'uso di dispositivi che tingono di colore i biglietti di banca in caso di esplosioni, rendendoli inutilizzabili per i criminali.

La maggior parte di questi criminali mantiene le proprie operazioni dai Paesi Bassi e appartiene a organizzazioni criminali reputate competenti. Secondo il BKA, il numero di sospetti arrestati lo scorso anno è aumentato del 57% rispetto al 2022, arrivando a 201. L'89,6% di loro ha viaggiato all'estero per commettere il crimine. Ben 160 sospetti identificati provenivano dai Paesi Bassi, di gran lunga il gruppo più numeroso.

Il calo delle esplosioni di bancomat e l'aumento del numero di sospetti identificati sono anche dovuti alla collaborazione intensificata a livello nazionale e internazionale tra le forze dell'ordine, come ha riferito il BKA. Tuttavia, il rischio rimane "elevato". La lotta contro questo problema continua ad essere una priorità assoluta per le autorità tedesche di sicurezza.

Il BKA non ha fornito informazioni sulla data di fabbricazione dei dispositivi utilizzati in queste esplosioni. Nonostante il calo del denaro ottenuto attraverso le esplosioni di macchinette nell'anno di fabbricazione, la somma rimane ancora una sfida significativa per le autorità.

