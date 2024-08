- L'anno scorso i cacciatori della Sarre hanno cacciato un numero maggiore di cinghiali.

La caccia al cinghiale in Saarland è aumentata nuovamente durante l'ultima stagione di caccia, con un record di 7.230 cinghiali abbattuti (fino al 31 marzo 2024), secondo quanto dichiarato da Johannes Schorr, responsabile dell'Associazione Cacciatori del Saarland, all'agenzia di stampa tedesca a Saarwellingen. Si tratta del quinto numero più alto nella storia della caccia in Saarland.

Al 1° aprile, sono stati registrati circa 3.200 cinghiali abbattuti in Saarland. Data la possibilità di un'eventuale diffusione della Febbre Suina Africana (FSA) nella regione, è necessario che i cacciatori facciano sforzi obbligatori per ridurre ulteriormente la popolazione di cinghiali, ha affermato Schorr.

La caccia ai cinghiali è stata a lungo considerata una misura proattiva contro la FSA. La riduzione della popolazione di cinghiali rende più difficile la diffusione del virus da un animale all'altro. Schorr ritiene che la popolazione di cinghiali in Saarland sia diminuita nel complesso negli ultimi anni.

La FSA è apparsa recentemente per la prima volta nell'Assia e nella Renania-Palatinato. Per prevenire un'eventuale diffusione della FSA in Saarland, il Ministero dell'Ambiente ha sottolineato che è fondamentale mantenere la massima vigilanza. La FSA è innocua per gli esseri umani, altre specie animali e persino per gli animali domestici, ma è generalmente fatale per i maiali domestici e selvatici.

Alto numero di daini e cervi

I cacciatori del Saarland hanno riferito che circa 12.500 daini sono stati abbattuti nell'ultimo anno consecutivo. Il numero di cervi (481) è rimasto alto, anche se inferiore rispetto agli anni precedenti, mentre il numero di cervi rossi (164) è inferiore rispetto ai numeri precedenti.

Sono stati registrati circa 3.200 volpi, con i numeri costantemente inferiori a 4.000 per 13 anni. In precedenza, i numeri erano solitamente compresi tra 5.000 e 7.000. La rogna del volpe continua ad essere diffusa in Saarland, secondo i resoconti.

La "caccia al tasso" rimane relativamente stabile con circa 380 animali abbattuti, hanno riferito i cacciatori. C'è stato un lieve aumento dei selvatici - circa 280 animali. La maggior parte dell'aumento dei selvatici è attribuita alla diffusione delle specie invasive oca canadese ed oca egiziana.

La selvaggina da penna dei terreni agricoli - lepri, conigli, fagiani e pernici - continua ad essere scarsamente cacciata in Saarland. Sono stati abbattuti un totale di 22 tassi e 2 martore delle pigne. Alla fine del 2023, c'erano più di 5.600 cacciatori in Saarland, un aumento di circa 200 rispetto all'anno precedente.

I cacciatori continuano a prioritizzare la caccia al cinghiale a causa del suo ruolo nel controllare le eventuali diffusione della FSA, come ha dichiarato Johannes Schorr. L'aumento del numero di cinghiali abbattuti durante l'ultima stagione di caccia, con 7.230 cinghiali uccisi, testimonia questa misura proattiva.

