L'anno scorso abbiamo assistito a un aumento significativo del 45% delle truffe legate alle criptovalute, secondo le rivelazioni dell'FBI.

Un'ondata di truffe legate alle criptovalute ha contribuito all'aumento generale dell'inganno. Sono stati segnalati circa 4 miliardi di dollari in perdite legate alle criptovalute nel 2023, un aumento significativo rispetto ai 2,57 miliardi registrati nel 2022.

Per la prima volta, l'FBI ha pubblicato un rapporto che si concentra esplicitamente sulle truffe legate alle criptovalute, come discusso durante una conferenza stampa di un rappresentante dell'FBI. Le truffe legate alle criptovalute rappresentano quasi la metà delle perdite per un totale di 12,5 miliardi di dollari registrate dall'FBI nell'anno precedente.

L'FBI continua a lavorare per sensibilizzare il pubblico su questo problema e incoraggiare le vittime a segnalare rapidamente le truffe legate alle criptovalute per recuperare i loro fondi rubati. Secondo un rappresentante dell'FBI, "molti vittime hanno accumulato debiti consistenti nel tentativo di coprire le perdite da questi investimenti fraudolenti".

Il rappresentante ha anche sottolineato che questo problema rappresenta una "minaccia continua per il pubblico americano" da parte di criminali internazionali. "Le criptovalute sono presenti in ogni area di indagine dell'FBI", hanno aggiunto.

L'FBI gestisce un'ampia gamma di crimini digitali, tra cui attacchi di ransomware e truffe di assistenza tecnica, che causano perdite di miliardi di dollari ogni anno per l'economia globale. Il nuovo rapporto rivela che le criptovalute vengono spesso utilizzate come valuta preferita in molti di questi schemi fraudolenti.

Il rappresentante dell'FBI ha menzionato un aumento del numero di criminali in tutto il mondo coinvolti in queste truffe di investimento, che spesso coinvolgono il raggiro di vittime per indurle a investire in criptovalute in progetti falsi guadagnando la loro fiducia.

Le vittime di tutte le età possono cadere preda delle truffe legate alle criptovalute, ha notato il rappresentante. Secondo il rapporto, le persone over 60 hanno subito perdite segnalate per un totale di 1,6 miliardi di dollari nel 2023.

Lo scorso anno, un'indagine di CNN ha evidenziato alcuni dei decine di migliaia di americani vittime di queste complesse truffe di investimento in criptovalute, spesso orchestrati da sindacati criminali cinesi con base in Myanmar e altri paesi del Sud-est asiatico in guerra.

Il rappresentante ha sottolineato che le truffe legate alle criptovalute rappresentano una preoccupazione significativa nell'ambito politico, con potenziali effetti sulle regolamentazioni finanziarie e sulla tutela del consumatore. A causa della natura globale di queste truffe, la cooperazione internazionale è fondamentale per contrastare questa minaccia continua.

Leggi anche: