L'edizione del 2025 del Concorso Eurovisione della Canzone - L'anno prossimo l'evento si terrà a Basilea.

A seguito dell'acquisizione vincente di Nemo (25, del "The Code") dell'ESC nel maggio 2024, è stato stabilito che l'evento musicale si sarebbe svolto in Svizzera l'anno successivo. Ora è chiaro che Basilea, la terza città più grande del paese, ha vinto la gara per ospitare questo spettacolo.

La finale dell'ESC è prevista per il 17 maggio 2025 a Basilea. Questa informazione è stata resa nota dagli organizzatori, tra le altre piattaforme, su Instagram. Secondo il loro annuncio, le fasi preliminari si terranno il 13 e il 15 maggio all'interno del luogo dell'evento.

"Spezzare i Confini" a Basilea

Il trailer dell'annuncio mostra i momenti trionfali di Nemo a maggio, nonché paesaggi mozzafiato di una suggestiva catena montuosa. Inoltre, presenta riflessi delle competizioni precedenti in bianco e nero e scorci della moderna e cosmopolita città svizzera di Basilea, situata proprio dietro il confine tedesco-svizzero sul Reno.

A sorpresa, Basilea ha superato i suoi concorrenti, compresa Ginevra. Zurigo si era ritirata dalla gara, come riferito da "eurovision.de". "Come città di frontiera con la Germania e la Francia, Basilea ha presentato la sua offerta con lo slogan 'Spezzare i Confini'. La città tedesca confinante di Lörrach è stata inclusa nel film promozionale", hanno dichiarato gli organizzatori.

La St. Jakobshalle da 12.000 posti è stata scelta come luogo dell'evento. Il "Tagesanzeiger" ha riferito che verrà allestita un'area di visione pubblica nello stadio di calcio adiacente. Inoltre, il quartiere dello svago Steinenvorstadt verrà trasformato in una "Via Eurovision" e un palcoscenico per musicisti locali verrà allestito sulla Barfüsserplatz.

La competizione globale, precedentemente nota come Grand Prix Eurovision de la Chanson, si svolgerà per la terza volta nella nazione alpina. Il primo evento si è svolto a Lugano nel 1956, mentre un altro si è svolto a Losanna nel 1989.

