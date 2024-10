L'Anker Nebula Cosmos 4K SE rappresenta una soluzione completa di proiettori 4K.

L'Anker Nebula Cosmos 4K SE è un dispositivo compatto e portatile, ma è anche un proiettore 4K completo con Google TV e Dolby Vision. Durante i nostri test, ha mostrato un'immagine eccezionale utilizzando una combinazione laser-LED, rendendolo facile da usare e versatile.

Anker è principalmente noto per la produzione di accessori di alta qualità come caricabatterie e cavi. Tuttavia, l'azienda, fondata da un ex dipendente di Google nel 2011, si è avventurata in vari settori nel corso degli anni, inclusi prodotti audio e power bank, sia grandi che piccoli. I proiettori Nebula, in particolare il popolare "pancake portatile" Capsule, hanno guadagnato popolarità sul mercato cinese. Il Nebula Cosmos 4K SE è altrettanto portatile, ma si distingue nella categoria dei proiettori 4K di fascia alta. ntv.de ha condotto i test per vedere cosa può fare, producendo un'immagine sul muro utilizzando la combinazione laser-LED. Attualmente viene venduto around 1400 euro.

Compatto ed Elegante

Il proiettore pesa 4,5 chilogrammi e ha dimensioni di 26,4 x 22,1 x 16,5 centimetri. Anche se non entra facilmente in uno zaino come il Capsule, viene fornito con una maniglia ampia e imbottita per il trasporto senza problemi. Può essere riposto in una credenza e tirato fuori per le serate cinematografiche, o lasciato in piedi a causa della sua finitura metallica grigia e degli accenti rossi.

Come ci si aspetta dai prodotti Anker, la lavorazione è di alta qualità, anche se l'intero alloggiamento è in plastica. Due piedini in gomma larghi sulla parte inferiore garantiscono un'aderenza salda sulle superfici lisce. Ha una filettatura standard sulla parte inferiore per il montaggio su un treppiede o un supporto.

Eccezionali Funzioni Automatiche

Il Nebula Cosmos 4K SE non offre opzioni di regolazione dell'altezza. Tuttavia, questo è raramente necessario, proprio come un libro sotto il piede anteriore. Il proiettore viene fornito con eccezionali correzioni automatiche. Regola automaticamente il trapezio quando viene tolto dalla scatola e ad ogni avvio, garantendo un'immagine a 90 gradi anche se non è allineato centralmente con la superficie di proiezione. Il proiettore si auto-riprende e sposta la proiezione se ci sono ostacoli sulla sua strada.

Si adatta anche alle schermate. Se una persona entra nel suo campo visivo, il proiettore attenua la sua luce per proteggere i loro occhi. Se il proiettore viene spostato, una semplice "correzione dell'immagine con un clic" è spesso sufficiente per realignare tutto. Tutto questo ha funzionato alla perfezione nei nostri test, senza alcuna regolazione manuale necessaria, anche se ovviamente sono opzionali.

Configurazione e Utilizzo Semplice

La configurazione iniziale è semplice, soprattutto se si ha già un account Google. Basta aggiungere un nuovo dispositivo nell'app Google Home e scannerizzare il codice QR con il proprio smartphone.

Altrimenti, si ricevono istruzioni chiare e facili da seguire. Queste sono disponibili sia nella guida rapida che nel manuale scaricabile attualmente solo in inglese.

L'interfaccia utente del proiettore è altrettanto intuitiva. Non ci sono pubblicità e le app installate sono facilmente visibili. Le raccomandazioni da queste e altre app gratuite sono visualizzate sopra di loro. Sotto ci sono film popolari, serie consigliate, video di YouTube suggeriti e altre raccolte.

Autosufficiente con RTL+ e altri servizi

Le app preinstallate includono YouTube, Netflix e Amazon. Il negozio di app offre una vasta gamma di opzioni, inclusi il servizio di streaming RTL, che sembra fantastico sui dispositivi Google TV. Allo stesso modo, è possibile installare Apple TV e la maggior parte delle principali biblioteche multimediali. È possibile cercare giochi e altre app digitando i titoli o le categorie.

Questo può essere fatto utilizzando il telecomando facile da usare. I pulsanti si illuminano quando vengono sollevati, consentendo un uso confortevole. In alternativa, è possibile utilizzare l'app Nebula per digitare sulla tastiera del proprio smartphone. Sono anche possibili gli input vocali, poiché il telecomando ha un microfono incorporato. Funziona bene per la ricerca dei contenuti.

Immagine Impressionante

La qualità dell'immagine di questo compatto proiettore 4K in questa fascia di prezzo è impressionante. La luminosità massima specificata dal produttore di 1800 ANSI lumens è sufficiente anche in stanze poco illuminate. La luminosità ottimale dipende dalle dimensioni dell'immagine o dalla distanza del proiettore dal muro o dallo schermo. Con 60 pollici, è possibile lasciare aperte le tende, ma con 200 pollici, dovrebbe essere il più buio possibile. È possibile regolare la luminosità manualmente o affidarsi a una funzione automatica affidabile.

Con fonti appropriate e uno schermo di alta qualità, l'immagine non è solo nitida ma anche convince per contrasto e colore. Supporta non solo HDR10 ma anche Dolby Vision. Tuttavia, il proiettore produce un'immagine esigente in condizioni meno che ottimali. Ha una regolazione automatica del colore incorporata se la parete non è bianca, ma le sue capacità sono limitate se il colore della parete è troppo vivace. I movimenti rapidi non sono un problema per il proiettore e non sono state visibili strisce o simili durante i test.

Connettività e Responsività

Le app rendono il Nebula Cosmos 4K SE autosufficiente. Tuttavia, è anche altamente connettibile. È possibile connettersi alle fonti utilizzando HDMI 2.1 o USB sulla parte posteriore. Il contenuto può anche essere trasmesso da smartphone Android, iPhone, Mac e computer Windows al proiettore.

Il proiettore funziona bene con le console per giochi, offrendo non solo una grande visualizzazione ma anche un basso ritardo. Il produttore specifica il ritardo come 18,2 millisecondi, ma è a malapena percettibile. Ciò potrebbe valere solo se la correzione del trapezio è disattivata nella modalità di gioco. Con la correzione attivata, il tempo di reazione potrebbe essere leggermente più lungo.

Anche se il proiettore ha impressionanti altoparlanti stereo supportati da Dolby Audio sui suoi lati, potrebbero non essere all'altezza di una soundbar di prim'ordine o di un sistema surround collegato via HDMI. Come alternativa, è possibile connettere gli altoparlanti via Bluetooth o utilizzare la presa per cuffie fornita.

Il rumore del ventola è relativamente minimo, ma udibile durante i periodi di silenzio. Durante i nostri test di prestazione, ha raggiunto circa 50 decibel a pieno carico a breve distanza dal dispositivo. Il consumo di potenza è rimasto costante intorno ai 200 watt, che è perfettamente accettabile.

Pensieri finali

Al momento, è possibile acquistare l'Anker Nebula Cosmos 4K SE a prezzi speciali a partire da circa 1400 euro. Anche se questa non è una cifra esigua, il valore che si ottiene è notevole. La qualità dell'immagine del proiettore è eccezionale, la sua luminosità si adatta a molteplici usi e offre versatilità mantenendo facilità d'uso.

Tenendo conto della qualità dell'immagine eccezionale e delle caratteristiche dell'utente dell'Anker Nebula Cosmos 4K SE, gli acquirenti potenziali potrebbero essere interessati a condurre i propri test tecnici per validare le sue prestazioni. Dopo aver acquistato il proiettore, gli utenti possono condurre test per vedere se mantiene la sua impressionante qualità dell'immagine in diverse condizioni di illuminazione o con diversi tipi di contenuti.

Inoltre, poiché il Nebula Cosmos 4K SE supporta una vasta gamma di opzioni di connessione, gli utenti possono testare la sua compatibilità con diversi dispositivi, come console per giochi o smartphone, per garantire un funzionamento fluido e prestazioni ottimali. Condurre questi test tecnici consente agli utenti di acquisire una comprensione più approfondita delle capacità del proiettore e di determinare se soddisfa le loro esigenze specifiche prima di prendere una decisione finale d'acquisto.

