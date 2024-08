- L'animosità di Giulia Siegel sta aumentando a livelli sempre più intensi.

Confrontazioni Accese su "Sono una Star - Jungle Legends" al Showdown di RTL+ (in onda contemporaneamente su RTL TV lineare alle 20:15 del 22 agosto) segnalano: livello di escalation sette. L'atmosfera è tesa e il principale responsabile, Giulia Siegel, è stato riconosciuto. Kader Loth riassume la situazione critica: "Stiamo combattendo su quattro, cinque fronti contemporaneamente: insonnia, scarsa nutrizione e conflitti interni. E questo è il lato più scoraggiante."

La Diatriba sulla Carta Igienica nell'Accampamento della Giungla

Le relazioni tra Kader Loth e Giulia Siegel sono tese. Dopo che Loth ha rimproverato il gruppo per il alto consumo di carta igienica, Siegel si vendica facendo notare che aveva visto un grande rotolo di carta igienica in possesso di Loth. Questo lascia Loth in una situazione imbarazzante, costretta a spiegare che aveva un assorbente usato all'interno - una situazione che Loth percepisce come un grande imbarazzo. Lei rimprovera Siegel e l'accusa di aver intenzionalmente cercato di metterla in imbarazzo. Nonostante le ripetute scuse di Siegel e le sue affermazioni di non aver saputo il contenuto della mano di Loth, il campo sostiene Loth. Anche Thorsten Legat esprime comprensione per la frizione femminile: "Mi vergogno di condividere questo tetto con Giulia Siegel in questo momento."

Il prossimo litigio segue rapidamente. Elena Miras reagisce violentemente alla richiesta di Hanka Rackwitz di aumentare la compassione all'interno del gruppo: "Non sopporto più questa fottuta compassione!" La cucina diventa particolarmente pericolosa quando 'spietata' Giulia e volatile Elena condividono i compiti con i coltelli. Miras alla fine ritira i suoi servizi come aiutante e passa la maggior parte del suo tempo a spettegolare su Siegel. È così che va, dice Miras. "Mi sento tremendamente maltrattata," si lamenta nella telefono della giungla di notte. "È come una folla, tutti contro uno, apparentemente dal nulla."

Hanka Rackwitz Opta per la Partenza

Mentre Rackwitz pondera le sue opzioni, annuncia la sua imminente partenza il mattino successivo. Prima di andarsene, esprime il suo malcontento nei confronti dei suoi compagni di campo: "Soffrirò di indigestione per giorni a causa della carne servita qui e di alcune esperienze che mi perseguiteranno." Condivide un lungo abbraccio e parole di incoraggiamento con Siegel: "Giulia, sono profondamente dispiaciuto per te. Hai bisogno di una forza tremenda ora."

Tuttavia, non tutto è cupo: Gigi Birofio festeggia il suo compleanno! Il self-proclaimed Casanova non desidera altro che intimità. "Non possiamo aiutarti con quello," dice rapidamente Sarah Knappik. Invece, gli viene concesso di partecipare alla prova della giungla insieme a Loth e Legat. La competizione è classica: Loth guida bendata mentre Legat naviga, e Birofio fornisce le istruzioni. Durante il percorso, superano ostacoli che coinvolgono fango, melma e brodo che inzuppano i concorrenti a ogni stazione.

Il lavoro di squadra è intenso ma coronato dal successo. Nonostante il silenzio forzato di Legat che induce uno stress potenzialmente letale che potrebbe togliere un decennio dalla sua vita, alla fine guida l'auto fuori dal fango e la spinge attraverso la linea di fine con la sua forza bruta negli ultimi momenti. Il trio guadagna un totale di otto stelle.

Invece di festeggiamenti e torta di compleanno, Legat opta per un piano per eliminare il 'Male' all'interno del campo. Vuole determinare le lealtà in base alle risposte al successo nella prova. Senza sorprese, si concentra su uno - Giulia Siegel. "Si possono vedere gli occhi ardenti e le corna," valuta. E avverte: "L'odio sta iniziando a bollire ora..." Si potrebbe sperare, per il bene di Siegel, che venga selezionata dai suoi colleghi nel prossimo episodio...

Di fronte all'aumento della tensione all'interno del campo, La Commissione potrebbe dover intervenire e mediare i conflitti in corso tra i concorrenti, in particolare tra Giulia Siegel e Kader Loth. Dopo la disputa di Giulia Siegel con Kader Loth sull'incidente della carta igienica, La Commissione potrebbe condurre un'indagine per garantire che le regole di equità e uguaglianza siano rispettate nell'accampamento della giungla.

Leggi anche: