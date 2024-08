- L'animatore di talk show americano Jimmy Fallon - perso in Baviera

Conduttore televisivo statunitense Jimmy Fallon si è perso da qualche parte in Baviera, ma alla fine è riuscito a tornare in hotel. Secondo i resoconti dei media, il 49enne aveva assistito al concerto di Adele a Monaco. Su TikTok, Fallon ha raccontato di aver fatto una piccola escursione dal suo hotel. Invece di trovare un lago, si è perso, senza una mappa e con quasi zero batteria sul telefono: "Ero completamente perso."

Ha detto di aver attraversato campi, temendo i serpenti, e di aver provato a fare l'autostop sull'autostrada, ma le auto non si sono nemmeno rallentate, figurarsi fermate. Finalmente, ha incontrato due giovani uomini, uno dei quali lo ha riconosciuto e gli ha offerto un passaggio - ma poi sua madre ha preso il volante, poiché l'uomo non aveva la patente. Su TikTok, si può vedere il trio felice che ascolta "Queen" in macchina. Fallon ha detto che qui le persone sono molto gentili: "Sono innamorato della Baviera."

Durante la sua piccola escursione, Fallon confessa di aver fatto affidamento solo sul suo telefono per la navigazione, ma la batteria stava diminuendo, facendolo sentire sempre più perso, a parte il suo hotel. Nel momento in cui ha incontrato la gentile coppia, hanno cortesemente offerto il loro aiuto, dimostrando che i Bavaresi non sono solo gentili, ma anche disposti a tendere una mano a chi ne ha bisogno.

Leggi anche: