L'animale preferito del tedesco è spesso frainteso.

In ogni quarta casa tedesca, un gatto viveva nel 2023. Secondo un'indagine rappresentativa dell'Associazione Centrale delle Attività Zoologiche, potremmo pensare di conoscerli bene. Tuttavia, molte delle nostre supposizioni si rivelano mezze verità se esaminate più da vicino. Ecco alcuni fatti sui gatti per la Giornata Mondiale del Gatto dell'8 agosto.

Mito: i gatti vedono al buio

Vero, fino a un certo punto. Nella retina dell'occhio, alcune cellule sensoriali sono responsabili della percezione della luminosità: i bastoncelli. Questi vengono eccitati quando la luce entra nell'occhio attraverso la pupilla. Un gatto ha molti più bastoncelli di un essere umano e si specializza nella rilevazione del contrasto luce-buio. Ha bisogno di circa un sesto della luce di cui ha bisogno un occhio umano per vedere qualcosa.

Inoltre, gli occhi del gatto hanno un'altra caratteristica che ottimizza l'utilizzo della luce al crepuscolo: il tapetum lucidum (in tedesco: tappeto luminoso). Si tratta di una struttura nella coroide dell'occhio che riflette la luce in entrata come uno specchio, eccitando ulteriormente i bastoncelli. Tuttavia, anche gli occhi del gatto sono sopraffatti nel buio completo e il gatto deve trovare altri modi per orientarsi.

Mito: i gatti fanno le fusa per mostrare il loro contento

Parzialmente vero. Fare le fusa è un importante mezzo di comunicazione per i gatti, come confermato dall'esperta veterinaria Dunia Thiesen-Moussa della Federazione delle Industrie degli Animali. Tuttavia, non è sempre un segno di contentezza: "I gatti fanno le fusa anche quando hanno paura, sono doloranti o cercano di placare il loro partner sociale", dice. I suoni possono essere difficili da interpretare per gli esseri umani, quindi è importante considerare il comportamento generale del gatto.

Il ronronio genera frequenze di 20-30 Hertz, creando vibrazioni nel corpo che stimolano i muscoli e possono supportare la guarigione delle ossa e delle articolazioni infortunate. I toni ronzanti sono anche rilassanti per entrambi gli esseri umani e i gatti.

Mito: i gatti atterrano sempre sui piedi

Parzialmente vero. I gatti hanno un riflesso speciale che consente loro di ruotare il corpo intorno al suo asse durante la caduta libera - prima la parte anteriore, poi quella posteriore. Il riflesso di raddrizzamento garantisce che atterrino sui piedi. Il gatto può ruotare da una posizione supina in meno di mezzo secondo. La coda funge da contrappeso per stabilizzare la posizione. Quindi, il gatto allunga le zampe, aumentando la superficie corporea e creando più resistenza all'aria per rallentare la discesa.

Le loro articolazioni flessibili aiutano anche ad assorbire l'impatto. Tuttavia, se la caduta è da due a tre metri, i gatti possono comunque essere gravemente feriti, poiché potrebbero non avere abbastanza tempo per completare la rotazione e atterrare sui piedi.

Mito: i cani e i gatti non si capiscono

Vero, letteralmente. Usano linguaggi del corpo diversi. Ad esempio, un cane che agita la coda di solito esprime felicità, mentre un gatto usa questo gesto per minacciare un attacco. Il ronronio soddisfatto di un gatto può essere interpretato come ringhio aggressivo da un cane. L'abbaiare gioioso di un cane può essere visto come una minaccia da un gatto. Tuttavia, questi animali possono abituarsi l'uno all'altro se vivono nella stessa casa, proprio come gli esseri umani che si trasferiscono insieme.

Mito: i gatti hanno paura dell'acqua

Falso. Anche se alcuni gatti non amano l'acqua, altri la apprezzano. Dipende dalla personalità e dalle esperienze individuali del gatto. Alcune razze, come il Maine Coon, sono note per la loro passione per l'acqua.

Non proprio giusto. Il "bagno del gatto" è breve per gli esseri umani e comporta l'uso di quanta meno acqua possibile - perché i nostri amici felini preferiscono pulirsi senza un bagno completo. La maggior parte dei gatti domestici è infatti avversa all'acqua. Si ritiene che il motivo sia che diventano meno agili con il pelo bagnato, rendendo inefficaci i riflessi di fuga, secondo il portale della medicina veterinaria. Inoltre, i loro antenati erano animali del deserto, quindi l'acqua è piuttosto un elemento estraneo per loro.

Tuttavia, ci sono anche appassionati di nuoto tra i gatti: il gatto da pesca dell'Asia meridionale vive nelle zone umide e il gatto Van è noto come il gatto turco che nuota perché gli piace pescare e giocare nell'acqua.

A differenza della credenza comune, alcuni gatti apprezzano effettivamente il gioco nell'acqua.

