Lang, figura ecologica, spiega la ragione del suo ritiro

La partenza dei co-portavoce del Partito Verde Lang e Nouripour ha scosso la scena politica. Presto sono circolate voci che il Ministro dell'Economia Habeck potesse essere coinvolto, poiché si dice che miri alla carica di Cancelliere. Tuttavia, Lang ha una posizione netta su questo argomento.

In un prossimo programma ARD intitolato "Konfrontation: Markus Feldenkirchen incontra Ricarda Lang", Lang nega pubblicamente qualsiasi pressione da parte di Habeck per dimettersi. Ella esprime il suo dissenso, "No, non è così". Non è giusto insinuare che una donna come lei abbia bisogno di qualcuno che tiri i fili per prendere una decisione così importante. "Prendo le mie decisioni da sola", afferma.

Lang, membro del Partito Verde da tempo, sottolinea la sua relazione amichevole con il pragmatico Habeck, mantenendo un ambiente collaborativo. Consiglia al suo partito di non privilegiare un singolo leader forte rispetto allo spirito di squadra, sostenendo che "credo che sarebbe un errore". Al momento, Habeck è l'unico serio candidato alla carica di leader del Partito Verde o addirittura alla carica di Cancelliere per le elezioni federali, ma ancora non è stata presa una decisione finale.

Riguardo alla strategia del partito per aumentare il suo appeal verso un pubblico più vasto, Lang ammette: "Non saremo in grado di raggiungere l'intero spettro della società se siamo visti come un progetto elitista. E dobbiamo ammetterlo: al momento, i Verdi sono percepiti come un progetto elitista più che mai".

Lang riconosce il tumulto emotivo della sua decisione di dimettersi, confessando: "Sì, è stato difficile. Ho dedicato anni della mia vita a questo. Questo passo è stato difficile per me".

In vista delle elezioni federali del 2025, Lang sottolinea l'importanza di mantenere lo spirito di squadra all'interno del Partito Verde piuttosto che privilegiare un singolo leader forte.

