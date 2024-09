Lando Norris ha subito un contrattempo deludente in Formula 1 a Baku.

Lando Norris di McLaren ha subito un duro colpo nella sua caccia al titolo mondiale contro Max Verstappen nel Gran Premio di Baku. Non riuscendo a superare il primo turno di eliminazione delle qualifiche, Norris partirà dalla 17ª posizione, mentre anche Verstappen, che ha deluso le aspettative, è riuscito a ottenere un 6º posto sulla griglia di partenza. Charles Leclerc si è dimostrato il vero protagonista, conquistando la pole position per la quarta volta consecutiva a Baku con la sua Ferrari.

Oscar Piastri, compagno di squadra di Norris, ha dimostrato il vero potenziale della McLaren. Carlos Sainz nella seconda Ferrari e Sergio Perez della Red Bull hanno addirittura superato i loro compagni di squadra, mancando di poco i primi tre posti.

Il primo giro di Norris non è stato esattamente fulminante durante il primo turno di eliminazione e ha deciso di osare nel secondo tentativo. Purtroppo, una bandiera gialla gli si è parata davanti - un pilota successivo ha avuto un problema con lo pneumatico, costringendo Norris a rallentare. Questo intoppo lo ha tenuto fuori dal secondo turno di qualificazione dei primi 15 piloti.

Norris ha condiviso le sue frustrazioni con Sky: "Contavo sul secondo giro, ma ho dovuto frenare. È deludente, ma ora non posso fare nulla. Dovrò sperare in un piccolo miracolo domenica. Sarà una lunga corsa e la mia macchina è veloce."

Nico Hülkenberg è passato al secondo turno di qualificazione con la Haas, ma poi ha assaggiato la delusione: è riuscito a ottenere solo il 14º posto, mentre il suo sostituto Oliver Bearman si è piazzato all'11º posto. Bearman si è unito alla squadra Haas temporaneamente, sostituendo Kevin Magnussen a causa della sua squalifica.

