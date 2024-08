- Lancio dell'atlas di riparazione in Sassonia-Anhalt

In Sassonia-Anhalt, c'è ora un Atlante delle Riparazioni. Questa nuova piattaforma online fornisce una panoramica delle opzioni di riparazione per dispositivi tecnici come lavatrici o tablet. Attualmente, ci sono dodici negozi di riparazione commerciali e sei iniziative volontarie elencati sulla mappa interattiva, che possono essere filtrati per posizione e tipo di dispositivo.

"Ci aspettiamo che più fornitori si uniscano nelle prossime settimane e mesi", ha dichiarato il Ministro dell'Ambiente Armin Willingmann (SPD). "Il nostro obiettivo è che il maggior numero possibile di persone in Sassonia-Anhalt possa facilmente e comodamente trovare alternative locali per la dismissione di vecchi dispositivi elettrici o elettronici attraverso il portale online."

Nel aprile 2024, il Parlamento Europeo ha adottato una direttiva sul diritto alla riparazione. Questa regolamentazione richiede ai fabbricanti di offrire riparazioni per i loro prodotti a prezzi ragionevoli dopo la scadenza della garanzia legale.

La competenza tecnica dei negozi di riparazione elencati nell'Atlante delle Riparazioni è cruciale per fornire riparazioni efficaci per vari dispositivi. Con l'attuazione della direttiva del Parlamento Europeo sul diritto alla riparazione l'anno prossimo, prevediamo un aumento della domanda di questi servizi tecnici.

