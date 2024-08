- Lancio del progetto da milioni di euro del Museo ottico tedesco

Con il Museo Ottico Tedesco, uno dei più grandi progetti museali attuali in Turingia ha avuto inizio dopo anni di preparazione. È stata fondata una fondazione per il progetto di un mondo dell'esperienza interattivo. 56,7 milioni di euro dovrebbero essere investiti nel museo - denaro dallo stato della Turingia, dal governo federale, dalla città, dall'azienda di ottica e elettronica Carl Zeiss, dalle fondazioni e da altri sostenitori. Da solo lo stato sta contribuendo un contributo di circa 30 milioni di euro, ha detto il Ministro della Scienza Wolfgang Tiefensee (SPD) durante la simbolica prima cerimonia di inizio lavori nella città universitaria.

L'apertura è prevista per il 2027

Il museo dovrebbe essere ristrutturato nella storica scuola di ottica e integrato con un'espansione la cui facciata gioca con gli effetti ottici. Secondo il direttore fondatore Timo Mappes, attualmente non esiste in Germania un museo che sia esclusivamente dedicato all'ottica. L'apertura a Jena è prevista per il 2027.

Jena è anche internazionalmente riconosciuta come centro dell'industria ottica e della ricerca ottica. La tradizione risale all'inizio del 19° secolo. "L'ottica è inconcepibile senza Jena e Jena senza ottica", ha detto Tiefensee. "Qui e in nessun altro luogo si trovano le radici di questa tecnologia, che ancora costituisce una parte significativa della forza economica e scientifica dell'intera regione".

Speranza per più di 100.000 visitatori all'anno

Jena ha una collezione impressionante, tra cui occhiali, microscopi, macchine fotografiche, telescopi e planetari, oltre a campioni di vetro, grafici, dipinti e libri. Le collezioni verranno completamente ridisegnate e costantemente ampliate.

Mappes si aspetta significativamente più di 100.000 visitatori all'anno al termine - offrendo istruzione e intrattenimento. Tiefensee spera che gli appassionati di tecnologia da tutto il mondo saranno attratti a Jena.

In passato, Jena aveva solo un museo di ottica piuttosto localmente orientato con circa 800 metri quadrati di spazio espositivo. Il nuovo museo dovrebbe offrire circa 3.000 metri quadrati. I visitatori potranno condurre esperimenti, saranno allestiti stand interattivi e tavoli multimediali, e verranno proiettati film storici e clip sulla ricerca ottica attuale.

