- Lanciata una petizione contro i parchi solari nelle Marche svizzere

Ambientalisti stanno cercando di impedire la costruzione di parchi solari nella regione della Slesia della Marca con una petizione. L'Unione per la Conservazione della Natura (NABU) e l'iniziativa dei cittadini Pro Naturpark temono che "questo paesaggio unico sarà industrializzato, portando alla perdita di biodiversità e vitalità del parco naturale per entrambi gli esseri umani e la natura", come dichiarato in un comunicato stampa di NABU. La petizione verrà consegnata al Ministero dell'Agricoltura del Brandeburgo alla fine di ottobre.

Dal momento in cui sono state designate le aree di protezione del paesaggio per l'agro-fotovoltaico, gli investitori hanno iniziato a convergere anche sulla regione della Slesia della Marca, secondo il comunicato stampa. Ci sono progetti per diverse strutture nei comuni di Hermersdorf, Münchehofe e Dahmsdorf all'interno del parco naturale. Si tratta solo dei progetti attuali all'interno dei confini del parco naturale. "Ci sono numerosi altri progetti nelle immediate vicinanze del parco naturale", ha dichiarato Tilman Stachat di Pro Naturpark.

Il fatto che l'agro-fotovoltaico su larga scala stia aumentando nella regione della Slesia della Marca, nonostante il distretto di Märkisch-Oderland abbia quasi raggiunto il suo obiettivo di espansione dell'energia solare, viene incontro alla comprensione di molti locali, secondo il comunicato stampa. NABU Brandeburgo vuole lottare per la conservazione del parco naturale come area vivibile e ricreativa. Il presidente, Björn Ellner, ha invitato il Ministro dell'Ambiente Axel Vogel (Verdi) a respingere tali progetti.

