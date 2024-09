L'analista di basket Adrian Wojnarowski si è fatto avanti con ESPN per assumere il ruolo di manager della squadra di basket della sua ex università.

Wojnarowski si sta prendendo una pausa dal giornalismo per assumere il ruolo di general manager della squadra di basket maschile della sua alma mater, St. Bonaventure, come ha annunciato.

"Trentacinque anni fa, The Hartford Courant mi ha dato il mio primo articolo firmato, e non ho mai perso l'entusiasmo per questo lavoro. Questa professione ha avuto un grande impatto sulla mia vita, ma ho scelto di ritirarmi da ESPN e dall'industria delle notizie", ha condiviso Wojnarowski sui social media. "Capisco l'impegno richiesto da questo ruolo, ma non sento più la spinta di investirci.

Il tempo è una risorsa preziosa e vorrei dedicarlo a cose che hanno un significato personale maggiore per me. Sono profondamente grato ai numerosi mentori, colleghi, soggetti e storie che hanno arricchito la mia vita, così come alla lealtà e alla generosità dei miei lettori e spettatori."

La figura autorevole di ESPN, Jimmy Pitaro, ha elogiato i successi di Wojnarowski durante il suo mandato.

"Ho avuto il piacere di lavorare con, e ammirare, Woj sin dai nostri giorni a Yahoo! nel 2007. Il suo impegno e dedizione sono senza eguali, e il suo eccezionale talento e coraggio lo distinguono nell'industria. Ha alzato l'asticella a ESPN, e la sua dedizione al mestiere e ai fan è leggendaria", ha dichiarato Pitaro in un comunicato stampa. "Anche se ci mancheranno i suoi contributi quotidiani, comprendiamo la sua motivazione a cercare uno stile di vita più bilanciato."

"Gli auguriamo successo nel suo prossimo capitolo e apprezziamo la sua gratitudine e il suo supporto collettivo."

Wojnarowski ha rejoint ESPN en 2017 en tant que responsable des rumeurs NBA, après presque une décennie chez Yahoo Sports. Il a également travaillé au Record de NJ, au Fresno Bee et au Waterbury (Conn.) Republican-American.

"Après avoir suivi de nombreux équipes au fil des ans, je retourne chez moi", a aggiunto.

In qualità di consigliere dello staff tecnico di St. Bonaventure, il giornalista di spicco aiuterà a esplorare le opportunità di nome, immagine e similarità (NIL), a navigare il portale dei trasferimenti, a raccogliere fondi e a reclutare, tra le altre responsabilità.

"Sono onorato e umile per l'opportunità di contribuire a St. Bonaventure, all'allenatore Mark Schmidt e alla nostra eccezionale squadra di basket maschile della Atlantic 10", ha dichiarato Wojnarowski. "Nel panorama in evoluzione dello sport universitario, sono entusiasta di affiliarmi a un programma campione che offre un mix di basket di alto livello, ampia copertura televisiva, preparazione professionale e opportunità NIL, insieme a un ambiente accademico accogliente e intimo."

St. Bonaventure ha concluso la stagione precedente con un record di 20-13 nel

Leggi anche: