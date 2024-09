- L'analisi sulle attività illegali di campeggio: il rischio di incendi boschivi è significativamente aumentato

Dopo aver lasciato la regione del Harz da circa 1.500 campeggiatori non autorizzati, le Foreste Statali della Bassa Sassonia hanno condotto un'analisi. Il portavoce Michael Rudolph ha dichiarato durante un tour del sito che il rischio di incendi era elevato. Ha aggiunto che il campeggio è proibito nell'area protetta, alterando gli habitat naturali e gli ecosistemi nel frattempo. Rifiuti come materia biodegradabile e feci umane sono stati sepolti nei boschi, lasciando l'ambiente in peggiori condizioni di quanto promesso, secondo Rudolph. Il recupero è stimato tra 1 e 1,5 anni, mentre il ripristino dei nutrienti potrebbe richiedere più tempo.

Il distretto di Göttingen ha riferito che i campeggiatori non avevano lasciato alcun rifiuto. Tuttavia, erano visibili i resti di focolari, sentieri e zone appiattite dove erano state le tende, come rivelato da un portavoce lunedì. Il contenuto di nitrati del terreno era aumentato a causa del rilassamento dell'ecosistema forestale.

"Gli animali torneranno qui più velocemente", ha commentato il portavoce delle Foreste. "Per loro, questo è stato un'area off-limits di quattro settimane. Non appena tornerà la pace, la natura guarirà anche le sue ferite."

Come previsto, il campo della Rainbow Family si è concluso il 3 settembre. In alcune occasioni, hanno partecipato più di 1.500 visitatori da 63 paesi. I campeggiatori avevano promesso di lasciare il sito più pulito di come lo avevano trovato. Alcuni campeggiatori hanno espresso l'intenzione di rimanere oltre la data di chiusura ufficiale. Lo scorso fine settimana, l'amministratore distrettuale di Goslar, Alexander Saipa (SPD), ha espresso preoccupazione per questo.

Il Raduno Rappresenta la Pace e la Connessione con la Natura

Questo raduno, noto come "Rainbow Gathering", è durato circa un mese. Le tende sono state posizionate in una sezione di circa 200 ettari di un'area protetta situata vicino ai paesi di Bad Grund e Clausthal-Zellerfeld. L'area è sotto la giurisdizione di entrambi i distretti di Göttingen e Goslar.

Secondo i partecipanti, il campo rappresentava la pace e l'armonizzazione con la natura. I distretti hanno imposto un divieto di accesso all'area, occasionalmente hanno rimosso i veicoli dalle strade forestali e hanno sequestrato le tende.

