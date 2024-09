"L'analisi" rivela il cancro al seno

Negli anni '80, Elle Macpherson, originaria dell'Australia, è stata soprannominata "The Body". Ora, a 60 anni, ha rivelato una battaglia personale che ha affrontato alcuni anni fa: un diagnóstico di cancro al seno. Ha condiviso la sua storia con "Australian Women's Weekly", descrivendo l'esperienza come un misto di shock, incertezza e scoraggiamento.

Dopo aver rimosso un piccolo tumore dal seno, un professionista sanitario le ha comunicato la diagnosi: "cancro al seno positivo per HER2, estrogeno-receptivo intraduttale". I medici hanno suggerito un percorso di trattamento, che includeva una mastectomia e la chemioterapia.

Nonostante l'urgenza di agire e le sue preoccupazioni personali, Elle ha scelto un percorso diverso. "Sono stata determinata a trovare un approccio che risuonasse con me", ha spiegato. Ha scelto di non sottoporsi a chemioterapia e farmaci, abbracciando invece un metodo di guarigione olistico. "Il fatto di rifiutare le procedure mediche standard è stata la sfida più grande che abbia mai affrontato. La gente pensava che fossi pazza", ha ammesso.

Attualmente, Elle è in "remissione clinica", definendola "ottima salute". Il suo profilo di salute, confermato da numerosi test, scansioni e immagini, non solo fisicamente, ma anche emotivamente, spiritualmente e mentalmente, testimonia il suo approccio. Ha sottolineato: "Ogni percorso è unico; non esiste una risposta che vada bene per tutti. C'era semplicemente un percorso che risuonava con me".

La risposta dei ragazzi

I figli di Elle, Flynn (26) e Cy (21), insieme al suo ex compagno, l'imprenditore francese Arpad Busson, hanno reagito in modo diverso alla sua decisione di trattamento del cancro. Flynn, il maggiore dei due, era inizialmente scettico, esprimendo forti dissensi. "Nonostante le sue riserve, Flynn rimane il mio sostenitore più fedele", ha spiegato Elle.

Busson, il padre dei suoi figli, ha espresso anche lui delle riserve riguardo alla sua scelta di terapia alternativa, come ha rivelato Elle. Tuttavia, le ha scritto una lettera di supporto in quel periodo. La coppia ha condiviso un decennio di relazione, a partire dalla metà degli anni '90, ma si sono separati nel 2005.

L'Australia ha dato i natali a Elle Macpherson nel 1964, dove è diventata famosa negli anni '80 come top model. Lo scorso anno, ha partecipato come giudice ospite a "Germany's next Topmodel".

Dopo la sua diagnosi di cancro al seno, Elle ha attraversato un periodo difficile nella scelta del suo approccio terapeutico, rifiutando i metodi tradizionali a favore di un approccio olistico. Nonostante l'iniziale scetticismo del figlio Flynn e dell'ex compagno Arpad Busson, alla fine hanno sostenuto la sua decisione.

Il coraggio di Elle nel combattere il cancro al seno, scegliendo un percorso terapeutico non convenzionale, l'ha portata a uno stato di remissione clinica e a una ottima salute, come confermato da numerosi test medici.

Leggi anche: