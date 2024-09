L'analisi indica che l'utilizzo di farmaci GLP-1 potrebbe potenzialmente evitare circa 34.000 casi di attacchi di cuore e ictus all'anno negli Stati Uniti.

Recenti dati della società farmaceutica Novo Nordisk hanno dimostrato che i pazienti che utilizzano Wegovy hanno un rischio del 20% inferiore di eventi cardiaci rispetto a quelli a cui è stato somministrato un placebo. Nel marzo scorso, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha approvato una modifica dell'etichetta di Wegovy, migliorando i suoi benefici in termini di salute cardiovascolare, rendendolo il primo farmaco per la perdita di peso autorizzato a ridurre il rischio di attacchi di cuore, ictus o morte cardiaca in pazienti a rischio elevato.

Wegovy appartiene a una categoria di medicinali noti come agonisti del recettore GLP-1 e il suo principale ingrediente, il semaglutide, è anche approvato per il controllo del diabete di tipo 2 come Ozempic.

Il trial di Novo Nordisk si è concentrato su individui obesi che avevano avuto un precedente attacco di cuore, ictus o sintomi di malattia arteriosa periferica, come le arterie ostruite delle braccia o delle gambe.

Nuovi studi di Dandelion Health, una piattaforma che utilizza dati del mondo reale e l'intelligenza artificiale per migliorare le cure personalizzate, hanno suggerito che i farmaci GLP-1 potrebbero anche agire come prevenzione primaria, riducendo significativamente il rischio per i pazienti con malattie cardiovascolari leggere o moderate che non avevano subito un evento cardiaco.

Utilizzando l'intelligenza artificiale, i ricercatori hanno analizzato i record medici reali di un gruppo di pazienti simili a quelli coinvolti nello studio clinico di Novo Nordisk, ma senza storia di eventi cardiovascolari avversi gravi.

Seguendo anni di storia medica con un focus particolare sui tracciati dell'elettrocardiogramma, o le misurazioni dell'attività elettrica del cuore, i ricercatori hanno utilizzato un modello AI per prevedere i vantaggi che i GLP-1 potrebbero offrire nella riduzione del rischio di attacchi di cuore o ictus, che hanno subsequently validato rispetto agli eventi reali.

Hanno scoperto che i GLP-1 riducono il rischio di attacchi di cuore o ictus dal 15% al 20%, in linea con i risultati dello studio clinico, ma per una popolazione più ampia, che potrebbe beneficiare fino a 44 milioni di individui in più.

Gli autori dello studio hanno stimato che se tutti in questa popolazione più ampia di pazienti elegibili utilizzassero i GLP-1, potrebbe esserci un numero inferiore di 34.000 attacchi di cuore e ictus all'anno.

"Nella ricerca clinica, ti concentri sui pazienti moderati o gravi perché hai bisogno di meno pazienti per dimostrare l'efficacia. Tuttavia, c'è un serio rischio di perdere l'impatto del farmaco sulla popolazione più ampia a causa del semplice fatto che non puoi permetterti il tempo o il denaro per studiarli. È solo un difetto naturale della ricerca clinica," ha detto Elliott Green, cofondatore e chief executive officer di Dandelion Health.

L'intelligenza artificiale ha aiutato ad ampliare il campo di analisi, aiutando a catturare un gruppo di pazienti che gli esperti di Dandelion Health hanno considerato "clinicamente silenti".

I farmaci GLP-1 hanno già significativamente trasformato le cure cardiovascolari, con la potenziale possibilità di utilizzarli come metodo di prevenzione primaria che potrebbe spostare ulteriormente il panorama.

"Penso a questi farmaci non come farmaci per la perdita di peso o addirittura per l'obesità, ma come promotori della salute. Migliorano la salute," ha detto il dottor Harlan Krumholz, cardiologo e scienziato dell'Università di Yale e dell'Ospedale Yale New Haven, che non ha partecipato all'analisi più recente.

Ulteriori prove dei vantaggi dell'utilizzo dei GLP-1 per trattare l'obesità potrebbero essere strumentali per convincere le persone, secondo Krumholz.

"Potremmo riformulare il dibattito. Si tratta di cercare di farli entrare in una categoria a basso rischio e aiutarli a vivere una vita più lunga e sana," ha spiegato Krumholz.

Il dottor Brendan Everett, cardiologo del Brigham and Women's Hospital e professore associato della Harvard Medical School, ha prescritto GLP-1 per alcuni dei suoi pazienti.

"Come cardiologo preventivo che vuole che le persone stiano bene e ha osservato l'epidemia di obesità e ciò che chiamiamo malattia cardiometabolica consumare gli Stati Uniti negli ultimi due o tre decenni, se vuoi fornire cure adeguate ai tuoi pazienti, devi almeno pensare ai GLP-1 e sapere come utilizzarli. Pertanto, sto trattando sempre più l'obesità per il solo scopo di trattare l'obesità," ha dichiarato Everett.

I GLP-1 hanno innescato un "assoluto cambiamento di paradigma" nell'assistenza ai pazienti con malattie cardiovascolari, ha detto Everett. Espandere l'utilizzo a individui con malattie leggere o moderate potrebbe essere vantaggioso, a condizione che i costi e gli obiettivi della prevenzione siano chiaramente compresi.

Un'analisi pubblicata lo scorso mese sulla rivista Health Affairs ha suggerito che la copertura Medicare di questi farmaci per la perdita di peso potrebbe aumentare le spese di Part D di 3 miliardi di dollari, anche se solo il 5% dei pazienti elegibili ne ricevesse uno. Prevenire gli attacchi di cuore e gli ictus può ridurre le spese sanitarie in altri modi; la ricerca dello scorso anno ha scoperto che gli attacchi di cuore costano in media circa 19.000 dollari agli ospedali.

Gli studi clinici con controlli randomizzati, come quello eseguito da Novo Nordisk, sono lo standard aureo per valutare la sicurezza e l'efficacia dei farmaci. I risultati dell'IA sono soggetti a una maggiore scrutiny prima di poter essere utilizzati in un' approvazione farmaceutica più formale, ma la nuova ricerca di Dandelion Health evidenzia alcuni preziosi benefici che i metodi AI possono offrire.

L'analisi di Dandelion Health ha incluso una popolazione più diversificata rispetto allo studio di Novo Nordisk, con un rapporto più bilanciato tra uomini e donne e quasi tre volte più pazienti che non erano bianchi.

Il nuovo rapporto ha anche dimostrato un segnale più rapidamente: il modello AI ha identificato il rischio cardiovascolare ridotto nei pazienti in meno di due anni dopo aver iniziato a prendere i GLP-1; lo studio di Novo Nordisk ha richiesto più di tre anni per completarsi.

Le opportunità per migliorare la salute cardiovascolare negli Stati Uniti sono considerevoli. La malattia cardiaca è la principale causa di morte negli Stati Uniti e l'ictus è al quinto posto.

Man mano che l'utilizzo dei farmaci GLP-1 aumenta, i professionisti ritengono che ulteriori informazioni potrebbero aiutare i fornitori di assistenza sanitaria a dirigere il magro stocks verso coloro che ne hanno più urgentemente bisogno.

Dottor Jody Dushay, un endocrinologo del Beth Israel Deaconess Medical Center e professore associato di medicina alla Harvard Medical School, ha dichiarato a CNN in marzo che si aspettava l'approvazione estesa di Wegovy, comprese le vantaggi cardiovascolari, per migliorare la copertura assicurativa, soprattutto perché i farmaci per la perdita di peso generici potrebbero comportare problemi cardiaci. Ha anche suggerito che ciò potrebbe concentrare l'uso di questi farmaci su coloro che hanno l'obesità ad alto rischio, che hanno anche malattie cardiovascolari.

CNN's Meg Tirrell ha fornito informazioni per questo articolo.

