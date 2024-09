- L'analisi economica segnala i potenziali rischi associati agli interventi governativi attraverso il sostegno finanziario

L'analista finanziaria Veronika Grimm, membro del comitato consultivo del governo tedesco, sconsiglia l'intervento del governo per salvare i siti in difficoltà, alla luce della situazione di Volkswagen. "Lo stato deve mantenere le distanze", ha dichiarato al 'Rheinische Post'. "I licenziamenti potrebbero effettivamente avvenire. L'industria automobilistica sta attraversando una significativa trasformazione".

Mentre riconosce che lo stato ha un ruolo nel facilitare questa trasformazione, lei ritiene che salvare direttamente il settore automobilistico non sia l'approccio giusto.

Il lunedì, il più grande costruttore di automobili d'Europa, Volkswagen, ha rivelato potenziali chiusure di stabilimenti e licenziamenti come parte di un'iniziativa di risparmio dei costi per il marchio VW principale, che in precedenza erano stati esclusi. L'azienda sta valutando la possibilità di violare il contratto sulla sicurezza dell'occupazione in vigore dal 1994, che aveva proibito i tagli al personale fino al 2029. Il consiglio di fabbrica e i sindacati hanno segnalato una forte opposizione a questi cambiamenti.

Nonostante il suo consiglio contro l'intervento del governo, un tentativo di salvataggio da parte dello stato potrebbe essere avviato se la situazione di Volkswagen peggiorasse significativamente, minacciando l'intero settore automobilistico. Tuttavia, Veronika Grimm continua a sostenere un approccio 'hands-off'.

