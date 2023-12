L'analisi dell'intelligence statunitense avverte che l'influenza di Hamas è cresciuta dopo l'attacco a Israele

Mentre l'implacabile campagna aerea di Israele ha ucciso migliaia di civili all'interno di Gaza, Hamas - che è designato come gruppo terroristico dagli Stati Uniti e dall'Europa - è stato in grado di presentarsi come il gruppo armato solitario che combatte contro un oppressore brutale che uccide donne e bambini. I funzionari che hanno familiarità con le diverse valutazioni dicono che il gruppo è riuscito a posizionarsi in alcune parti del mondo arabo e musulmano come difensore della causa palestinese e combattente efficace contro Israele.

La crescente influenza di Hamas arriva sulla scia dell'orrendo attacco di ottobre contro Israele, che ha ucciso circa 1.200 uomini, donne e bambini. Gli Stati Uniti hanno difeso strenuamente il diritto di Israele a difendersi in seguito all'attacco, compresa la campagna per eliminare completamente Hamas.

Dal punto di vista di Hamas, l'attacco del 7 ottobre al sud di Israele è stato un incredibile successo operativo. Nei mesi successivi, Hamas ha ricevuto credito - in particolare nella Cisgiordania occupata - per aver negoziato il rilascio di centinaia di prigionieri e detenuti palestinesi detenuti da Israele, in cambio di alcuni degli ostaggi che il gruppo detiene dall'attacco, dicono queste fonti.

Nel frattempo, i video di propaganda di Hamas che dipingono il gruppo come combattenti altamente morali che seguono gli insegnamenti dell'Islam - nonostante i dettagli orribili dell'attacco del 7 ottobre e le descrizioni delle violenze sessuali contro le donne israeliane riportate dai testimoni oculari di quel giorno - insieme a una marea di immagini devastanti delle sofferenze dei civili all'interno di Gaza, sono diventati virali sui social media arabi.

Prima del 7 ottobre, un alto funzionario dell'amministrazione ha dichiarato: "Hamas [non] era un'organizzazione molto popolare. Oggi è più popolare".

È possibile che il conflitto faccia aumentare l'influenza di Hamas più al di fuori di Gaza che al suo interno, dove anni di malgoverno hanno alimentato la sfiducia.

Un sondaggio condotto durante la prima settimana di novembre ha rilevato che il forte sostegno agli attacchi del 7 ottobre era molto più alto tra i palestinesi della Cisgiordania rispetto a quelli di Gaza - 68% contro 47%. Sebbene condurre sondaggi sia difficile in tempo di guerra, dato che molti gazesi sono stati sfollati dalle loro case a causa dei bombardamenti israeliani, questo risultato è stato ripreso da altri sondaggi.

Le varie valutazioni sono circolate all'interno del governo statunitense, mentre i funzionari dell'amministrazione Biden hanno iniziato ad avvertire pubblicamente che il numero di vittime civili dei bombardamenti israeliani rischia di elevare ulteriormente la popolarità di Hamas nei territori palestinesi e gli analisti avvertono che i bombardamenti possono servire solo a ispirare più terrorismo lì e all'estero.

"In questo tipo di lotta, il centro di gravità è la popolazione civile", ha dichiarato all'inizio del mese il Segretario alla Difesa Lloyd Austin. "E se la si spinge nelle braccia del nemico, si sostituisce una vittoria tattica con una sconfitta strategica".

I funzionari stanno monitorando attentamente diversi indicatori chiave che suggeriscono che il sostegno ad Hamas è cresciuto sia nei territori palestinesi che altrove nella regione.

I sondaggi del Palestinian Center for Policy and Survey Research hanno mostrato che il sostegno ad Hamas nella Cisgiordania occupata da Israele è passato dal 12% di settembre al 44% circa di dicembre. In Giordania, dove più della metà della popolazione è di origine palestinese, i manifestanti in strada hanno scandito il sostegno ad Hamas.

Ora, soprattutto nella Cisgiordania occupata da Israele, Hamas è sempre più "visto come l'unico gruppo che sta facendo qualcosa contro l'occupazione israeliana", ha dichiarato Jonathan Panikoff, ex funzionario dell'intelligence specializzato nella regione.

Nel frattempo, anche i funzionari dell'antiterrorismo statunitense sono profondamente preoccupati che il successo di Hamas possa diventare fonte di ispirazione per i gruppi terroristici sparsi in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, l'FBI sta lavorando "24 ore su 24" per identificare e distruggere gli attentatori solitari ispirati da Hamas, ha dichiarato nelle scorse settimane il direttore Chris Wray al Congresso.

"Vedo luci lampeggianti ovunque mi giri", ha detto Wray.

Anche i colleghi di Wray in Europa hanno alzato la guardia. La scorsa settimana sono stati arrestati in Germania e nei Paesi Bassi quattro presunti membri di Hamas sospettati di pianificare attacchi terroristici in Europa.

Queste crude valutazioni sottolineano la difficoltà intrinseca - se non l'impossibilità, secondo alcuni critici di Gerusalemme - dell'insistenza di Israele nel voler "sradicare" Hamas.

La leadership militare di Hamas può essere sconfitta, ha detto la settimana scorsa il portavoce del Dipartimento di Stato Matt Miller, ma "non si può sconfiggere un'idea sul campo di battaglia".

Diversi funzionari statunitensi che hanno parlato alla CNN delle ampie opinioni della comunità di intelligence sul sostegno popolare ad Hamas hanno sottolineato che è incredibilmente difficile misurare l'"influenza". E l'alto funzionario dell'amministrazione ha osservato che le valutazioni passate su un aumento della popolarità dei gruppi terroristici in seguito ad attacchi di alto profilo si sono rivelate "effimere". Una domanda chiave per la comunità di intelligence è quanto durerà questo aumento di credibilità.

Prima del 7 ottobre, alcuni segnali indicavano che il sostegno politico di Hamas all'interno di Gaza, che governa dal 2007, era in pericolo.

Un sondaggio completato, straordinariamente, il 6 ottobre ha rilevato che il 67% dei palestinesi di Gaza ha dichiarato di non avere "alcuna fiducia" o "poca fiducia" in Hamas - cosa che secondo alcuni analisti potrebbe essere stata un fattore che ha motivato Hamas per l'attacco. I palestinesi all'interno di Gaza erano più propensi ad attribuire la persistente carenza di cibo alla leadership di Hamas piuttosto che al blocco israeliano che limita le forniture a Gaza dal 2007, ad esempio.

"Credo che questa sia una delle storie più sottovalutate", ha detto Panikoff. "C'erano alcuni dati che mostravano come [Hamas] fosse in difficoltà a Gaza dal punto di vista della governance. E questo è un modo collaudato di... distrazione".

Una domanda chiave per gli analisti dell'intelligence statunitense è ora come la gestione israeliana del conflitto possa influenzare l'opinione pubblica sia all'interno di Gaza e della Cisgiordania, sia nel più ampio mondo arabo e musulmano.

Alcuni dati di sondaggi passati suggeriscono che nei periodi in cui Israele applica politiche più severe nei confronti di Gaza - anche durante i cicli di violenza passati - la popolarità di Hamas aumenta.

Il Segretario di Stato Antony Blinken ha fatto un cenno alle pressioni esercitate su Israele per fermare la guerra rispetto ad Hamas.

"Quello che mi colpisce è che anche se, ancora una volta, sentiamo molti Paesi che sollecitano la fine di questo conflitto, che tutti vorremmo vedere, non sento praticamente nessuno dire - chiedere ad Hamas di smettere di nascondersi dietro i civili, di deporre le armi, di arrendersi", ha detto Blinken mercoledì. "Se Hamas lo farà, domani sarà tutto finito. Sarebbe finita un mese fa, sei settimane fa, se Hamas lo avesse fatto. E come è possibile - come è possibile che non ci siano richieste all'aggressore e solo richieste alla vittima".

Accennando al riconoscimento che è improbabile che l'ideologia politica di Hamas venga "sconfitta", anche gli oppositori politici palestinesi di Hamas stanno sollevando la possibilità che Hamas mantenga un certo potere nella governance post-bellica di Gaza.

Il Primo Ministro palestinese Mohammad Shtayyeh ha affermato che l'obiettivo di Israele di sconfiggere completamente Hamas non è realistico e che dovrebbe invece essere incorporato come junior partner dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina in qualsiasi struttura di governance post-bellica. Nel 2006 Hamas ha vinto le elezioni legislative a Gaza e in Cisgiordania e ha rifiutato di formare una coalizione di governo con il partito Fatah, che ora domina l'OLP. In seguito ha preso il controllo della Striscia di Gaza.

Alcuni analisti del governo statunitense temono in privato che la prosecuzione della guerra di Israele contro Hamas - compresa una campagna aerea punitiva che ha ucciso quasi 20.000 persone, secondo il Ministero della Sanità palestinese di Gaza, gestito da Hamas - abbia l'effetto indesiderato di legittimare politicamente Hamas e di ispirare altro terrorismo.

"Gli israeliani sono dannati se lo fanno, dannati se non lo fanno", ha detto Panikoff. "Potrebbe generare più terrorismo a lungo termine. Ma non so nemmeno quale Paese si aspetterebbe che il suo governo se ne stia con le mani in mano".

