Lana Del Rey si e' sposata.

Lana Del Rey, famosa per le sue malinconiche melodie, ha ufficialmente detto "sì" al matrimonio. La notizia è stata confermata da foto e video pubblicati dal Daily Mail, Regno Unito. Nelle immagini, la cantante di 39 anni indossa un lungo abito bianco, mentre il marito, Jeremy Dufrene, la completa con un elegante completo grigio scuro.

Le foto sembrano essere state scattate in una baia situata a Des Allemands, in Louisiana. Dufrene, che lavora come guida turistica nella zona infestata dagli alligatori, ha probabilmente scelto questo luogo per il matrimonio. Un video mostra la coppia che cammina mano nella mano lungo il molo di Des Allemands. Ci sono anche foto dei momenti padre-figlia, in cui lei viene accompagnata dal padre, Robert Grant, alla cerimonia. Sono presenti anche altri invitati al matrimonio e decorazioni, nonché una struttura per la celebrazione.

Licenze matrimoniali sequestrate

Solo pochi giorni prima, circolavano voci su Del Rey e Dufrene che avevano ottenuto una licenza di matrimonio nella parrocchia di Lafourche, in Louisiana. Avevano a disposizione un periodo di 30 giorni per scambiarsi le promesse, ma sembra che abbiano voluto affrettare le cose.

La coppia si conosce da diversi anni. Il loro incontro risale al 2019, quando Del Rey ha partecipato a uno dei tour di Dufrene in Louisiana. La cantante ha condiviso foto adorabili che la ritraggono con il futuro marito sul suo profilo Facebook.

Nel agosto 2024, un video TikTok ha mostrato la coppia che si tiene per mano e partecipa a un festival musicale a Leeds, dove Del Rey si è esibita. Sono stati anche avvistati a un matrimonio a New York nel settembre dello stesso anno, ma la loro relazione o il loro fidanzamento non è mai stato ufficialmente confermato.

Seconda volta fortunata per lui, prima volta per lei

Le fonti indicano che il nuovo marito di Del Rey, Jeremy Dufrene, è sposato per la seconda volta. Nel frattempo, questo è il primo matrimonio per la cantante. La vita sentimentale di Del Rey ha avuto alti e bassi. È stata legata romanticamente al cantante scozzese Barrie-James O'Neill, al fotografo italiano Francesco Carrozzini e al personaggio televisivo Sean Larkin. I precedenti fidanzamenti con i musicisti Clayton Johnson ed Evan Winiker sono finiti senza clamore.

Del Rey è diventata famosa nel 2011 con il rilascio di "Video Games" e "Born to Die". Da allora, le sue cupe sonorità indie-pop hanno guadagnato un seguito internazionale. È evidente che, nonostante sia una cantante che spesso canta di delusioni d'amore, il suo cammino verso l'altare ha sicuramente illuminato la sua vita.

Le licenze matrimoniali sequestrate hanno dato luogo a speculazioni sul fatto che Del Rey e Dufrene abbiano scambiato le promesse entro il periodo di 30 giorni previsto, optando per una cerimonia nuziale anticipata. Nonostante sia una sposa al primo matrimonio, il nuovo marito di Del Rey, Jeremy Dufrene, ha già percorso la navata.

