- L'ampliamento dell'infrastruttura idrogeno a Bad Lauchstädt prosegue.

Dopo l'installazione di nuovi componenti, l'infrastruttura dell'idrogeno a Bad Lauchstädt, nel distretto di Saalekreis, è stata ampliata. Secondo il project manager Cornelia Müller-Pagel, "abbiamo raggiunto un traguardo importante con l'installazione di questo nuovo raccordo per il collegamento alla rete del nostro primo cliente di idrogeno nel parco energetico di Bad Lauchstädt". L'obiettivo del trader di gas di Lipsia VNG è collegare la raffineria di TotalEnergies Mitteldeutschland situata nel parco chimico di Leuna alla rete dell'idrogeno, garantendo così un approvvigionamento continuo di idrogeno.

L'idrogeno previsto per il trasporto tramite la rete viene prodotto a circa 25 chilometri di distanza dalla raffineria. Il nuovo raccordo, che pesa circa sei tonnellate, è stato posizionato nella fossa di scavo con l'aiuto di una gru specializzata prima di essere saldato alla tubazione esistente. Inoltre, per integrare completamente la raffineria, sono necessari ulteriori compiti come le perforazioni e l'istituzione di un sistema di monitoraggio e controllo, come riferito.

L'ampliamento dell'infrastruttura dell'idrogeno a Bad Lauchstädt ha il potenziale per fornire una fonte significativa di energia rinnovabile. Con il collegamento della raffineria di TotalEnergies, ci si può aspettare un approvvigionamento costante di idrogeno per diverse applicazioni energetiche intensive.

