Evoluzione dell'agricoltura in Sassonia-Anhalt ha registrato un cambiamento negli ultimi dieci anni. Secondo l'Ufficio statistico di Stato e il Ministro dell'Agricoltura Sven Schulze (CDU), c'è stata una spinta costante verso l'agricoltura biologica. I dati dell'Indagine sulla struttura agraria mostrano una significativa diminuzione della popolazione di pecore, bovini e suini in Sassonia-Anhalt negli ultimi dieci anni.

Michael Reichelt, presidente dell'Ufficio statistico di Stato, ha commentato: "L'agricoltura in Sassonia-Anhalt sta attraversando una trasformazione a causa dell'aumento della preoccupazione per la conservazione degli ecosistemi e dell'avanzamento delle tecnologie".

Tuttavia, non ha perso la sua importanza economica. Nel 2022, l'agricoltura in Sassonia-Anhalt ha creato circa 20.800 posti di lavoro, secondo l'autorità statistica. L'agricoltura ha contribuito quasi 1,9 miliardi di euro al valore aggiunto lordo dello stato, ovvero circa il 2,6% del valore aggiunto lordo totale della regione. Solo nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore l'agricoltura rappresenta una percentuale più alta, del 3,7%.

Tendenza all'agricoltura biologica

Nel 2023, circa 600 aziende agricole hanno adottato l'agricoltura biologica. Da quando nel 2013 ce n'erano 342, questo numero è quasi raddoppiato. Analogamente, l'area dedicata all'agricoltura biologica è raddoppiata, secondo l'ufficio di stato. In totale, l'agricoltura biologica copre circa il 10% dell'intera area agricola.

La popolazione di bovini è diminuita del 19,5% (268.200 animali nel 2023) negli ultimi dieci anni. Il numero di suini è diminuito di più del 27% (895.000) e il numero di pecore è diminuito del 29,5% (62.500). Tuttavia, il numero di polli è aumentato di oltre il 51%, raggiungendo quasi 13 milioni nel 2023, contrastando la tendenza nazionale. Anche nell'allevamento degli animali, la tendenza verso l'agricoltura biologica è chiaramente visibile.

