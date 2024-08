- L'ampliamento della piscina interna a Koblenz contribuisce in modo significativo alla sua diffusione a livello nazionale

Dopo anni di costruzione, un moderno centro acquatico indoor chiamato "The Aqua Hub" aprirà questo weekend a Koblenz. Come annunciato da Laura Bell delle utility municipali di Koblenz, questa struttura accoglierà circa 500 ospiti a partire da domenica.

La tecnologia avanzata verrà utilizzata nella nuova piscina per garantire la sicurezza dei nuotatori. I dipendenti indosseranno smartwatch che li avvertiranno di qualsiasi attività insolita nell'acqua rilevata dall'IA. Secondo Bell, questa tecnologia è destinata a integrare, non sostituire, il personale umano.

The Aqua Hub intende soddisfare una vasta gamma di visitatori con saune e aree per il nuoto. Come dichiarato sul loro sito web, "The Aqua Hub Koblenz non è solo un luogo per il relax, ma anche per l'attività fisica e il divertimento in famiglia". Verranno inoltre offerte lezioni di nuoto per scuole e club in orari prestabiliti, come confermato da Bell.

Esperto: L'importanza delle opportunità di nuoto

Lutz Thieme, professore di gestione dello sport all'Università di Koblenz, sottolinea l'importanza delle opportunità di nuoto per gli studenti. "Se non insegniamo a nuotare a scuola, creiamo una divisione sociale, poiché la partecipazione completa non è più garantita".

Coloro che non sanno nuotare sono esclusi da tutte le attività basate sull'acqua, spiega Thieme. "Il nuoto non è solo un'attività ricreativa; è una skill della vita che apre porte nella vita quotidiana".

La mancanza di dati sulle piscine nello stato

Tuttavia, l'accesso alle piscine è universalmente disponibile? Il Ministero dell'Interno non ha un database completo delle piscine nel Renania-Palatinato, in quanto rientrano nella giurisdizione municipale. "Inaspettatamente, non abbiamo una chiara idea di quante piscine ci sono in Germania", dice Thieme. "C'è stata un'indagine nel 2000, ma non sono stati effettuati aggiornamenti significativi fino al progetto Bathing Life".

Il progetto Bathing Life, guidato da Thieme, raccoglie e categorizza le strutture per il nuoto e il bagno in Germania. Per il Renania-Palatinato, il database rivela 303 piscine, comprese quelle indoor, per il tempo libero, scolastiche, naturali e specialistiche.

"Non ci sono prove empiriche di una 'crisi del bagno'", dice Thieme. "La domanda è anche se il numero di piscine è un indicatore accurato della fornitura adeguata". In molti luoghi, la costruzione di una nuova piscina ha portato alla chiusura di quelle vecchie. "Si tratta della superficie acquatica disponibile; quanto è accessibile alla popolazione, ai club e alle scuole? E come è distribuita questa superficie in tutto il paese?", spiega Thieme.

La tendenza dell'offerta di base

The Aqua Hub a Koblenz è un sostituto della piscina comunale demolita in precedenza. "La vecchia piscina comunale è stata demolita nel 2015", dice Bell. "La pianificazione per la nuova piscina indoor è iniziata nel 2016". Il nuovo complesso ospita sette piscine, comprese una per il nuoto, una per tuffi, una per bambini e una all'aperto. Ospita inoltre sei saune con temperature che vanno da 40 a 100 gradi Celsius.

Thiemes nota che molti comuni si concentrano sull'offerta di base, seguita dal nuoto scolastico, dal nuoto dei club e dalle attività di nuoto per famiglie. "Tuttavia, Koblenz ha un approccio diverso", dice. "Credono nella domanda di strutture per saune, che potrebbe non funzionare in ogni posizione".

Le strutture dell'Aqua Hub includono diverse aree per il nuoto, come una piscina e una per bambini, tutte a sezione trasversale circolare per una maggiore sicurezza e accessibilità. Il Ministero, quando ha discusso delle piscine del Renania-Palatinato, ha menzionato vari tipi, comprese le piscine indoor, che potrebbero avere una sezione trasversale circolare.

