- L'amore attiva la luminescenza cerebrale

La passione accende diverse parti del cervello, secondo uno studio, con l'affetto genitoriale verso i propri figli che mostra l'attività più significativa. Un'intensità simile è stata notata nell'amore romantico, come riportato da un gruppo di ricerca sulla rivista "Cerebral Cortex" a seguito di una serie di piccoli esperimenti.

Le persone spesso utilizzano il termine "passione" in contesti multipli - che comprende il desiderio sessuale insieme all'affetto genitoriale o all'amore per la natura. Il team guidato da Päärtly Rinne dell'Università Aalto di Espoo, in Finlandia, ha utilizzato la risonanza magnetica funzionale (fMRI) per monitorare l'attività cerebrale nei partecipanti in diversi scenari.

Le scene che evocano la passione stimolano il cervello

I 55 uomini e donne, tra i 28 e i 53 anni, che hanno partecipato allo studio erano genitori e affermavano di essere in una relazione d'amore. Tra di loro, 27 avevano animali domestici.

I partecipanti sono stati presentati a brevi narrazioni che descrivevano sei tipi diversi di passione - verso i propri figli, il partner, gli amici, gli sconosciuti, gli animali domestici e la natura - mentre si trovavano all'interno del dispositivo di scansione. Successivamente, sono stati invitati a riflettere su queste situazioni per dieci secondi.

Sono state anche presentate scene "senza passione" come confronto: guardare fuori dal finestrino di un autobus o spazzolare i denti meccanicamente. L'attività cerebrale è stata registrata durante sia la narrazione che la fase di riflessione. Sono state anche raccolte le opinioni dei partecipanti sulle diverse categorie di passione attraverso questionari.

La natura unica della passione genitoriale

Le narrazioni sull'amore per la natura attivavano il sistema di ricompensa del cervello e le regioni visive, ma non le aree sociali del cervello. La passione genitoriale mostrava un tratto peculiare: attivava esclusivamente alcune aree del nucleo accumbens legate alla ricompensa in modo più intenso, hanno spiegato i ricercatori. L'amore compassionevole per gli sconosciuti, d'altra parte, ha portato a un'attivazione cerebrale complessiva relativamente bassa.

Il team di Rinne ha trovato interessante il fatto che le regioni cerebrali attivate erano notevolmente simili per tutte le forme di passione umana, con l'intensità come unica distinzione. Tutti erano legati alla percezione sociale.

L'affetto distintivo dei proprietari di animali domestici

Il modello di attivazione non rifletteva la passione per la natura e gli animali domestici - tranne un'eccezione. Ciò si riferiva a una situazione riguardante gli animali domestici, che recitava: "Sei sdraiato sul divano a casa quando il tuo gatto di casa si avvicina a te. Il gatto sale sul tuo grembo e si addormenta innocentemente, facendo le fusa. Adori il tuo animale domestico."

La scansione cerebrale ha indicato che era possibile distinguere statisticamente se il partecipante specifico avesse un animale domestico. In questa situazione, il cervello era più probabile che mostrasse un'attività più elevata nelle regioni cerebrali sociali, simile all'affetto umano.

Possibili discrepanze culturali

Il team ha avvertito che i risultati non possono essere estrapolati a causa del piccolo numero di partecipanti. "La passione è un fenomeno complesso e multifacetato che ha una base biologica e viene plas

Leggi anche: