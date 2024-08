L'ammissibilità alle pensioni: anche l'occupazione all'estero contribuisce

Se stai valutando di lavorare all'estero per un determinato periodo, è una scelta comune tra i lavoratori. Contrariamente a quanto si possa pensare, i tuoi diritti pensionistici non ne sono influenzati; anzi, potrebbero anche migliorare. Ecco come procedere:

Se hai trascorso del tempo lavorando all'estero, è importante informare il tuo provider di assicurazione pensionistica. Ciò potrebbe potenzialmente aumentare le tue future richieste di beneficio pensionistico. L'Assicurazione Pensioni Tedesca (DRV) sottolinea questo punto.

Per essere idonei a ricevere una pensione dalla previdenza sociale statale in Germania, è necessario dimostrare un periodo di assicurazione minimo. Per i lavoratori a lungo termine in Germania, questo è di 35 anni. Questo non si limita solo agli anni trascorsi in Germania, ma include anche quelli trascorsi all'estero.

La durata di questi periodi viene calcolata sulla base della legge sulla sicurezza sociale europea tra gli stati membri dell'UE, Liechtenstein, Islanda, Norvegia e Svizzera. La Germania ha anche accordi di sicurezza sociale con numerosi altri paesi, come Tunisia, Turchia, Stati Uniti e Australia. Pertanto, gli anni lavorati in questi paesi contribuiscono anche alla tua richiesta di beneficio pensionistico.

I benefici pensionistici possono essere ricevuti da diversi paesi

In generale, ogni paese distribuisce la pensione in base ai requisiti soddisfatti e agli anni contribuiti lì. Di conseguenza, è possibile ricevere pagamenti di beneficio pensionistico da più paesi contemporaneamente. Se soddisfi i requisiti in Germania e all'estero, puoi ricevere benefici pensionistici da più paesi. Se non soddisfi il periodo minimo di assicurazione nonostante i periodi combinati e quindi non ricevi un beneficio pensionistico, è possibile solitamente richiedere il rimborso dei contributi versati.

Per informazioni dettagliate, consulta i opuscoli gratuiti "Vivere e Lavorare in Europa" e "Lavoro e Pensione in Germania e nei Paesi Non Contrattuali". Puoi scaricarli dal sito web www.deutsche-rentenversicherung.de. La DRV offre anche consulenza telefonica gratuita al numero 0800-10004800.

Dopo aver lavorato all'estero per un lungo periodo, potresti considerare di informare il tuo provider di assicurazione pensionistica per potenzialmente migliorare le tue future richieste di beneficio pensionistico. Data la possibilità di ricevere benefici pensionistici da diversi paesi, soddisfare i requisiti in Germania e in un altro paese potrebbe consentirti di ricevere benefici pensionistici da entrambi i paesi contemporaneamente.

Leggi anche: