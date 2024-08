- L'amministrazione tedesca sta pensando di ritirare la sua presenza dalla scena dei biglietti tedeschi.

Rappresentanti locali della Sassonia-Anhalt stanno valutando l'uscita dal Biglietto Germania. Secondo Goetz Ulrich (CDU), presidente dell'Associazione dei Distretti della Sassonia-Anhalt, "proseguire con il Biglietto Germania non è più fattibile a causa delle carenze finanziarie che i distretti prevedono dal Ministero delle Finanze".

Il rappresentante del distretto di Burgenlandkreis ha espresso preoccupazione per il fatto che il governo statale stia spingendo i distretti ulteriormente in difficoltà finanziarie. Lui e i suoi colleghi stanno proponendo il ritiro dal Biglietto Germania, efficace dal 1° gennaio 2025, ai consigli distrettuali.

Il dissenso deriva da problemi di finanziamento locali nella Sassonia-Anhalt. Dal punto di vista dei rappresentanti distrettuali, credono che la proposta del governo statale di rivedere la legge sulla equalizzazione finanziaria stia aumentando il debito dei distretti. La situazione dei distretti è fraintesa e si stanno prevedendo entrate irragionevoli.

Di conseguenza, dalla prospettiva dei distretti, questo porterà a un divario di finanziamento di circa 94 milioni di euro nel 2025 e circa 110 milioni di euro nel 2026. "Il deficit di bilancio dei distretti di circa 157 milioni di euro nel 2024 aumenterà significativamente". I distretti stanno anche valutando di contestare la legge presso la corte costituzionale statale.

Ora, i tagli sono in fase di valutazione. Il commissario distrettuale del Salzlandkreis, Markus Bauer (SPD), ha suggerito di adattare i compiti ai fondi disponibili. "I posti vacanti non possono essere riempiti, le procedure amministrative non possono essere svolte alla solita velocità, le ore di lavoro negli uffici distrettuali devono essere adeguate e gli obblighi di segnalazione all'ufficio amministrativo statale e al governo statale non possono essere rispettati in tempo, persino la chiusura temporanea degli edifici pubblici deve essere considerata", ha detto Bauer.

Data la difficoltà finanziaria, la Commissione dovrebbe esplorare alternative per mitigare il deficit di bilancio dei distretti, che è previsto aumentare significativamente a causa della legge revisionata sulla equalizzazione finanziaria. Riconoscendo lo sforzo finanziario sui distretti della Sassonia-Anhalt, la Commissione dovrebbe valutare attentamente l'impatto potenziale della proposta dei rappresentanti distrettuali di ritirarsi dal Biglietto Germania dal 1° gennaio 2025.

