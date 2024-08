- L'amministrazione tedesca sembra non essere disposta a fornire alcuna assistenza finanziaria supplementare all'Ucraina.

Secondo un'agenzia di stampa, l'amministrazione tedesca non fornirà ulteriori aiuti finanziari all'Ucraina. Secondo il "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS), il piano di bilancio esistente non ha fondi sufficienti per questo scopo. Anche se le risorse esistenti vengono ancora distribuite, ulteriori richieste dal Ministero della Difesa non verranno accolte, secondo il rapporto, su richiesta del Cancelliere Olaf Scholz (SPD).

Lindner si consulta con Pistorius sulla mancanza di fondi per l'Ucraina

Secondo documenti, email e conversazioni in vari edifici e parlamento tedesco, il Ministro delle Finanze Christian Lindner (FDP) ha scritto una lettera al Ministro della Difesa Boris Pistorius (SPD) l'5 agosto, affermando che "nuove iniziative" potevano essere intraprese solo se il finanziamento era garantito nei piani di bilancio per quest'anno e i successivi. È fondamentale restare entro i limiti allocati.

Il governo tedesco ha scelto di non rispondere al rapporto. Un portavoce del governo ha informato l'agenzia di stampa AFP che non è stata rilasciata alcuna dichiarazione riguardo all'accuratezza del rapporto. In linea di principio, "la Germania rimane un forte alleato dell'Ucraina e il maggiore sostenitore finanziario, economico e militare dell'Ucraina in Europa", ha dichiarato il portavoce.

I fondi per quest'anno sono già pianificati

Per quest'anno sono stati messi da parte circa otto miliardi di euro per l'Ucraina. Il limite di bilancio previsto per l'anno prossimo è di quattro miliardi di euro, che sembra già essere sovrautilizzato.

Il Comitato di Bilancio del Bundestag tedesco ha confermato la cancellazione dei pagamenti di sostegno aggiuntivi, secondo il FAS. L'esperto di politica della difesa del SPD, Andreas Schwarz, ha detto al giornale che "non ci sono nuovi ordini per l'Ucraina al momento perché non vengono più finanziati".

Il politico del budget della CDU, Ingo Gädechens, ha confermato anche la limitazione dell'aiuto all'Ucraina: "Da oggi in poi, Olaf Scholz e la sua coalizione stanno congelando il sostegno finanziario e, di conseguenza, militare all'Ucraina".

Il Ministero della Difesa e il Ministero federale delle Finanze (BMF) hanno inizialmente rifiutato di commentare il rapporto. Tuttavia, le fonti del BMF hanno menzionato venerdì sera che "tutte le decisioni regarding the support of Ukraine are made in close coordination with the Federal Chancellery".

Il governo tedesco sta collaborando "within the G7 states and the EU, in particular, to establish a financing instrument for Ukraine in the near future for approximately 50 billion dollars using frozen Russian assets." "The bilateral German aid remains at its highest level, but relies on the effectiveness of this instrument", have added BMF sources.

Il portavoce del governo ha anche sottolineato l'utilizzo dei beni russi congelati - i cosiddetti "profitti straordinari". Ha sottolineato che, oltre a questo, il G7 ha concordato durante il loro vertice in Italia a giugno di fornire all'Ucraina un pacchetto di aiuti finanziari aggiuntivo di circa 50 miliardi di dollari, utilizzando i cosiddetti "profitti straordinari" dalle attività del fondo centrale russo immobilizzate. Questo aiuto finanziario verrà personalizzato in base alle esigenze dell'Ucraina nei settori militare, di bilancio e di ricostruzione.

Il Ministero federale della Difesa ha rinviato l'inchiesta dell'AFP alla Cancelleria e al Ministero delle Finanze.

Nonostante l'amministrazione tedesca non preveda di fornire ulteriori aiuti finanziari all'Ucraina a causa di vincoli di bilancio, il governo federale mantiene la sua posizione di forte alleato e maggiore sostenitore finanziario, economico e militare dell'Ucraina in Europa. Il Comitato di Bilancio del Bundestag tedesco, a seguito della decisione del governo federale, ha confermato la cancellazione dei pagamenti di sostegno aggiuntivi per l'Ucraina, notando che non ci sono nuovi ordini a causa delle limitazioni di finanziamento.

Leggi anche: