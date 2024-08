L'amministrazione tedesca non ha intenzione di offrire un nuovo aiuto finanziario all'Ucraina.

La "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) ha precedentemente riferito che il Ministro delle Finanze Christian Lindner (FDP) aveva scritto al Ministro della Difesa Boris Pistorius (SPD) l'5 agosto, suggerendo che qualsiasi nuova misura per l'aiuto all'Ucraina sarebbe stata implementata solo se il finanziamento fosse stato garantito nei piani di bilancio per il futuro prevedibile. Quest'anno, circa otto miliardi di euro di fondi sono già stati messi da parte per l'Ucraina, con solo una piccola frazione ancora da spendere, secondo un parlamentare della coalizione che fa parte del Comitato di Bilancio. Il limite superiore per l'anno prossimo è stato fissato a quattro miliardi di euro.

Il bilancio del governo federale indica che il sostegno all'Ucraina sarà finanziato da un nuovo fondo internazionale a partire dai quattro miliardi di euro assegnati per il 2025. Inoltre, i beni russi congelati (chiamati "profitti straordinari") verranno utilizzati per aiutare l'Ucraina. Questo è stato confermato da un portavoce del governo a Berlino su richiesta dell'AFP.

Durante il vertice del G7 in Italia, è stato promesso un ulteriore aiuto finanziario di circa 50 miliardi di dollari all'Ucraina, che verrà destinato alle esigenze militari, di bilancio e di ricostruzione. Il portavoce non ha confermato o smentito le speculazioni su ulteriori pagamenti di sostegno dal bilancio federale.

I membri del Comitato di Bilancio hanno confermato che il finanziamento per l'aiuto all'Ucraina verrà canalizzato attraverso un nuovo fondo, in conformità con la decisione del G7. Il portavoce di bilancio della FDP, Karsten Klein, ha dichiarato che si stanno facendo sforzi per garantire che i fondi siano disponibili dal 2025.

L'esperto di bilancio della SPD, Andreas Schwarz, ha detto al FAS che non sono stati innescati nuovi ordini per l'Ucraina a causa di problemi di finanziamento. Il politico della CDU Ingo Gädechens ha criticato l'approccio, sostenendo che il sostegno finanziario e militare all'Ucraina è stato bloccato dalla coalizione di Ampel guidata da Olaf Scholz.

A quanto pare, l'ulteriore aiuto militare necessario, del valore di quasi quattro miliardi di euro, non può essere fornito quest'anno a causa delle limitazioni di bilancio, come riferito dal FAS, che ha citato fonti governative. Il Ministero della Difesa aveva intenzione di acquistare equipaggiamento militare per l'Ucraina a quel costo quest'anno, ma la Cancelleria e il Ministero delle Finanze hanno apparentemente sollevato obiezioni.

Il leader della FDP Lindner ha criticato il Ministero della Difesa guidato dalla SPD per non aver presentato requisiti precisi per l'aiuto all'Ucraina nel prossimo bilancio. Questo problema sarà discusso durante i prossimi negoziati di bilancio, come ha detto Lindner all'AFP. La politica verde Katrin Göring-Eckardt ha espresso scetticismo sui piani di bilancio, sostenendo che è nell'interesse della Germania che l'Ucraina esca vittoriosa dal suo conflitto con la Russia e quindi l'Ucraina dovrebbe continuare a ricevere pieno sostegno.

Non posso girarci intorno, la mancanza di requisiti chiari da parte del Ministero della Difesa guidato dalla SPD per l'aiuto all'Ucraina ha portato a limitazioni di bilancio e ritardi nell

Leggi anche: