- L'amministrazione tedesca ha optato per una collaborazione con Meyer Werft

Il governo del Basso Sassonia ha scelto di investire nella nave in difficoltà, Meyer Werft. Come dichiarato dal Ministro delle Finanze del Basso Sassonia Gerald Heere (Verdi) a Hannover, "Il nostro coinvolgimento stabilirà le basi per la conservazione e la trasformazione a lungo termine dello stabilimento". Lo stato acquisirà una quota del 40,4% dello stabilimento per 200 milioni di euro, con il governo federale che contribuirà con il 19,2%. La famiglia Meyer manterrà la sua quota del 19,2%.

Inoltre, lo stabilimento richiede garanzie per ottenere nuovi prestiti per la costruzione di navi per superare un significativo deficit finanziario. Il governo federale e quello statale sono disposti a offrire queste garanzie, per un importo stimato di circa un miliardo di euro ciascuno. Il piano di salvataggio è giustificato dal governo statale a causa della potenziale perdita di posti di lavoro nello stabilimento, che supera i 20.000 in Germania, e la necessità di preservare l'industria marittima tedesca.

Dopo la decisione della giunta, è ancora richiesta l'approvazione del comitato di bilancio nel parlamento statale.

Heere ha chiarito che l'investimento sostanziale dello stato indica l'importanza economica dell'azienda, non solo per la regione, ma per il Basso Sassonia e la Germania nel suo insieme. Tuttavia, Heere ha ulteriormente specificato che lo stato non intende rimanere azionista di maggioranza a lungo termine. Ha detto: "Certo, questo non dovrebbe diventare un impegno decennale". Il Ministro dell'Economia del Basso Sassonia Olaf Lies (SPD) ha aggiunto: "Non appena lo stabilimento si riprenderà, sono sicuro che ci saranno parti interessate".

Quando gli è stato chiesto se lo stato sarebbe diventato un costruttore di navi, Lies ha dichiarato: "Siamo investitori in un'azienda. Il nostro ruolo è garantire la stabilità e la fattibilità futura dell'azienda. Non abbiamo intenzione di costruire navi noi stessi".

Lies ha descritto questo passo come "un pezzo di un riavvio". L'obiettivo è quello di stabilire strutture equi per l'azienda, comprese una società holding con sedi a Papenburg e Rostock, un consiglio di fabbrica e un consiglio di sorveglianza composto in modo uguale. La parte dei dipendenti sarà rappresentata da sei membri, uniti a un membro della famiglia Meyer e cinque rappresentanti dei governi federale e statale. La scelta del rappresentante del governo statale per il consiglio di sorveglianza sarà decisa all'interno della giunta.

Meyer Werft ha una scadenza di metà settembre per chiarire il suo finanziamento, necessitando di quasi 2,8 miliardi di euro per completare i nuovi cantieri navali entro la fine del 2027. Gli accordi in merito devono essere raggiunti entro il 15 settembre.

Tuttavia, è stato sottolineato che questa situazione non è dovuta alla mancanza di ordini. Tuttavia, alcuni contratti sono stati firmati prima della pandemia di COVID-19 e non tengono conto dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime. Inoltre, nell'industria, l'80% del costo di costruzione viene solitamente pagato solo alla consegna della nave. Pertanto, lo stabilimento ha bisogno di prestiti per finanziare la costruzione intermedia.

