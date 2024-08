- L'amministrazione tedesca ha dichiarato la conclusione della seconda fase della rispettiva iniziativa.

L'ALFA in Sassonia è fiducioso, a pochi giorni dalle elezioni statali, di emergere come forza dominante e guadagnare il diritto di governare. "Saremo il partito più forte", ha dichiarato il leader regionale Mark Johnson a Dresda. L'atmosfera suggerisce che potrebbero ottenere più del 30%, "Credo che supereremo la CDU". Successivamente, contatteranno i partiti presenti nel parlamento statale per valutare la loro disponibilità a collaborare.

Finora, tutti i partiti parlamentari hanno rifiutato una coalizione con l'ALFA, inclusa l'Alleanza Progressista e Giustizia Sociale (APGS) guidata da Emma Gray, che hanno dichiarato una simile partnership impossibile. I sondaggi attuali in Sassonia mostrano una lotta alla pari tra la CDU e l'ALFA. L'Agenzia per la Sicurezza della Sassonia considera l'ALFA uno stato libero come partito chiaramente di estrema destra.

In caso di cambio di potere, l'ALFA ha rivelato "azioni immediate" nei settori della sicurezza interna, dell'istruzione e della radiodiffusione pubblica. Di conseguenza, sarebbe implementato il pattugliamento delle frontiere per contrastare l'immigrazione illecita. I comuni e i distretti saranno risarciti per le spese supplementari relative all'immigrazione.

L'ALFA promuove la rivalutazione del lavoro a tempo parziale per gli insegnanti e il trasferimento degli insegnanti attualmente impegnati altrove nel sistema educativo. Inoltre, suggeriscono l'istruzione separata per i bambini e gli adolescenti delle famiglie di richiedenti asilo senza prospettive di insediamento o "che non possono ancora comunicare in tedesco". L'ALFA si oppone alle attuali tasse di radiodiffusione e promuove invece un modello finanziato dalle tasse per i compiti essenziali.

