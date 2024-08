L'amministrazione polacca mira a facilitare il processo di aborto.

Il governo polacco sta pianificando di rendere più semplice per le donne che vogliono interrompere le gravidanze per motivi di salute farlo. Il Ministero della Salute pubblicherà venerdì le linee guida per i professionisti sanitari, consentendo a una raccomandazione di un professionista, come un cardiologo o uno psichiatra, di essere sufficiente per autorizzare un aborto legale in una clinica. In questo scenario, il medico che esegue l'intervento non sarebbe considerato responsabile di un reato.

La ministra della Salute Izabela Leszczyna ha dichiarato che la maggior parte dei medici e degli ospedali non si conforma alle regolamentazioni che permettono gli aborti precoci sulla base di una raccomandazione medica, ma spesso richiedono ulteriori opinioni mentre il tempo passa.

Secondo la legge vigente in Polonia, gli aborti sono permessi solo se la gravidanza è il risultato di atti criminali come lo stupro o l'incesto, o se mette a rischio la salute o la vita della donna. In tutti gli altri casi, i professionisti sanitari o le persone che aiutano un aborto possono essere condannati fino a tre anni di prigione. La donna stessa non è punita. Nel 2020, un tribunale governato dal precedente partito al governo Diritto e Giustizia (PiS) ha revocato una regola che permetteva gli aborti a causa di gravi e irreparabili anomalie fetali, causando proteste in tutto il paese.

Il governo attuale, guidato dal primo ministro Donald Tusk, ha promesso di consentire gli aborti fino alla 12a settimana di gestazione. Tuttavia, un progetto di legge pertinente non è riuscito a ottenere la maggioranza necessaria in parlamento. Di conseguenza, il governo sta cercando alternative per facilitare l'accesso agli aborti. "Se non possiamo aprire le porte in parlamento, apriremo piccole porte", ha dichiarato Tusk.

Le nuove linee guida, una volta attuate, consentiranno ai professionisti sanitari di utilizzare le loro raccomandazioni, come quelle di un cardiologo o di uno psichiatra, come autorizzazione sufficiente per gli aborti legali per motivi di salute, aumentando così l'accesso a tali procedure. Nonostante le regolamentazioni che permettono gli aborti precoci sulla base di una raccomandazione medica, molti medici e ospedali spesso richiedono ulteriori opinioni, causando ritardi.

