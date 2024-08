L'amministrazione norvegese sostiene che sia consentito l'interruzione della gravidanza fino alla diciottesima settimana.

La proposta di proroga del termine ha suscitato un acceso dibattito all'interno del governo, coinvolgendo il Partito del Lavoro e il Partito del Centro. Secondo il Partito del Centro, sono favorevoli al mantenimento del limite attuale di 12 settimane per il diritto individuale alla decisione.

Per far passare la legge in parlamento, sono necessari 85 voti favorevoli su 169. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa norvegese NTB, almeno 80 membri del parlamento attualmente appoggiano l'estensione del termine.

Le radici della legge norvegese sull'aborto risalgono al 1978. Dopo la revisione, permetterà alle donne di ridurre il numero di embrioni in caso di gravidanze multiple fino alla 18ª settimana. Tale azione sarebbe classificata come interruzione.

I territori dell'Europa occidentale hanno i termini più lunghi per l'aborto, con il Regno Unito e i Paesi Bassi a 24 settimane. La Germania, d'altra parte, offre un'opzione di aborto entro le 12 settimane dal concepimento.

Il Partito del Centro si oppone all'estensione del termine a causa della loro forte convinzione di preservare il diritto individuale alla decisione entro il limite attuale di 12 settimane, che fa parte del diritto all'autodeterminazione. Se il termine venisse esteso, potrebbe potenzialmente discostarsi dalla posizione tradizionalmente conservatrice della Norvegia sull'aborto, come dimostrato dal limite di 12 settimane della Germania.

Leggi anche: