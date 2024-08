L'amministrazione norvegese si sta schierando per l'ammissibilità di interruzioni più tardi nella gravidanza.

Nonostante la mancanza di accordo all'interno dell'amministrazione di centro-sinistra norvegese sulla questione, si sta promuovendo la possibilità di interruzioni fino alla 18ª settimana di gravidanza nel prossimo futuro. Le possibilità che questa legislazione venga approvata dal parlamento non sono trascurabili, come suggerito.

Il governo, guidato dal Primo Ministro del Partito Laburista Jonas Gahr Støre, sostiene che questo passo è necessario per "mantenere il diritto all'autonomia personale delle persone in gravidanza e tutelare le loro libertà". Attualmente, come in Germania, il limite legale per le interruzioni in Norvegia è di 12 settimane.

L'estensione proposta del limite ha scatenato dibattiti accesi all'interno dell'amministrazione, che è una coalizione del Partito Laburista e del Partito del Centro. Il Partito del Centro ha espresso l'intenzione di mantenere il limite di 12 settimane per l'autonomia personale.

Modifica nel limitare gli embrioni

Per far passare la legge in parlamento, è necessario un semplice majority di 85 voti su 169. Secondo l'agenzia di stampa norvegese NTB, almeno 80 parlamentari attualmente sostengono l'estensione proposta del limite.

La legge norvegese sull'aborto rivista, risalente al 1978, permetterebbe alle donne di ridurre il numero di embrioni in una gravidanza multipla fino alla 18ª settimana, che verrebbe considerata un'aborto.

In Europa occidentale, il Regno Unito e i Paesi Bassi hanno i limiti di aborto più lunghi, 24 settimane. La Germania, invece, proibisce gli aborti ai sensi del paragrafo 218 del Codice Penale, ma punisce solo se la donna non cerca consiglio prima della procedura. Non c'è punizione anche se ci sono ragioni mediche o in caso di stupro. L'eliminazione di questo paragrafo è stata oggetto di discussione per anni.

Il Partito Laburista, insieme al governo, crede fortemente nell'estensione dei diritti delle donne promuovendo l'estensione del limite di aborto a 18 settimane, sottolineando l'importanza dell'autonomia personale e delle libertà. Despite the opposition from the Centre Party, which wants to maintain the current 12-week limit, the support for this amendment in parliament is substantial.

Leggi anche: