L'amministrazione nazionale adotta un piano per promuovere lo sviluppo di abitazioni rispettose dell'ambiente.

"Non si tratta solo di più alloggi, ma del tipo giusto di alloggi", ha dichiarato la Ministro delle Politiche Abitative Klara Geywitz (SPD). Questa nuova iniziativa mira a incentivare la costruzione di alloggi a basso consumo di suolo, economici e a basso impatto ambientale, stabilizzando il settore dell'edilizia. Tuttavia, c'è dibattito sull'obiettivo del finanziamento e il suo potenziale impatto sulla riduzione dei prezzi degli affitti.

A partire da ottobre, i costruttori e i primi acquirenti potranno ottenere prestiti agevolati fino a 100.000 euro per appartamento, a determinate condizioni. Al lancio, il tasso di interesse per un prestito a 35 anni con tasso fisso per 10 anni è intorno al 2,0%. Inoltre, saranno disponibili prestiti a 10 anni con tasso fisso per 10 anni al tasso di circa 1,0%. Tuttavia, solo gli appartamenti modesti che rispettano gli standard fondamentali e sono privi di caratteristiche lussuose potranno beneficiare del finanziamento. Ciò viene garantito attraverso limiti sui costi di costruzione e sui metri quadri, che portano a un tetto massimo di 85 metri quadri per gli appartamenti di quattro camere. Il governo federale non ha il potere di dettare l'occupazione o di fissare i prezzi degli affitti per gli alloggi finanziati.

Un'altra condizione è il rispetto della costruzione a basso impatto climatico, valutata attraverso l'analisi delle emissioni durante l'intero ciclo di vita dell'edificio, comprese sia la fase di costruzione che quella di utilizzo. Ciò può essere ottenuto attraverso l'utilizzo di materiali da costruzione sostenibili, soluzioni di riscaldamento, illuminazione e ventilazione. A partire da gennaio, i progetti che mostrano un'eccellenza particolare in termini di basso impatto climatico riceveranno un bonus supplementare e prestiti più elevati.

Il Ministero delle Politiche Abitative stima che tra 100.000 e 150.000 appartamenti o case unifamiliari potrebbero beneficiare del finanziamento. Ciò posiziona questa nuova iniziativa come una delle opzioni di finanziamento più sostanziali attualmente disponibili per l'edilizia residenziale. I costruttori possono anche utilizzare uno strumento di calcolo online per determinare se il loro progetto ha diritto all'assistenza finanziaria.

