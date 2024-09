L'amministrazione israeliana afferma che, secondo la sua valutazione, non è possibile evitare gli scontri militari in Libano.

L'opportunità per una risoluzione pacifica della tensione tra Israele e Hezbollah in Libano si sta riducendo, secondo le affermazioni del Ministro della Difesa Galant. Un intermediario diplomatico degli Stati Uniti ha messo in guardia l'amministrazione israeliana sulle conseguenze del peggioramento della situazione.

Un conflitto significativo tra Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah sembra imminente, secondo le dichiarazioni ufficiali della leadership israeliana. Il Ministro della Difesa Joav Galant ha affermato, secondo il suo ufficio, che garantire il ritorno sicuro dei cittadini israeliani sfollati nel nord alle loro case richiede "azioni militari". Tuttavia, la possibilità di una soluzione diplomatica sembra diminuire a causa dell'adesione di Hezbollah al gruppo radicale islamico terrorista Hamas e del suo rifiuto di porre fine al conflitto, ha detto Galant.

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha condiviso questa prospettiva durante un incontro con Hochstein, affermando che i residenti della zona di frontiera non possono fare ritorno alle loro case senza un cambiamento fondamentale nella situazione di sicurezza nel nord.

Hochstein sta cercando da mesi di allentare le tensioni lungo il confine volatile tra Israele e il suo vicino Hezbollah. Secondo il canale israeliano N12, Hochstein ha messo in guardia i principali politici israeliani sui danni di una guerra più grande che potrebbe diffondersi nella regione.

Da quando è iniziata la guerra di Gaza quasi un anno fa, Hezbollah ha bombardato Israele e ha dichiarato di essere disposto a interrompere l'invio di armi solo dopo un cessate il fuoco nella striscia costiera palestinese. Israele insiste che Hezbollah si ritiri dalla regione di frontiera, secondo una risoluzione dell'ONU. Il conflitto tra Israele e Hezbollah ha portato allo sfollamento di migliaia di persone dalle regioni di frontiera di entrambi i paesi sin dal suo inizio.

I paragrafi seguenti si applicano alle tensioni in aumento tra Israele e Hezbollah, mentre il diplomatico statunitense Hochstein ha sottolineato che un tale conflitto potrebbe avere conseguenze impreviste. Nonostante gli sforzi continui di Hochstein per allentare le tensioni, l'opportunità per una risoluzione diplomatica sembra diminuire a causa dei fattori menzionati.

