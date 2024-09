- L'amministrazione intende offrire vantaggi fiscali per le auto elettriche utilizzate nel settore dei servizi.

Il governo sta pianificando di offrire più aiuti statali per aumentare le vendite dei veicoli elettrici, concentrandosi su incentivi fiscali più generosi per le auto elettriche utilizzate come auto aziendali. Questa mossa dovrebbe essere annunciata il prossimo mercoledì, come riportato in una bozza di legge ottenuta dalle agenzie di stampa.

Stando alla bozza di legge, il governo mira a incrementare significativamente l'adozione dei veicoli elettrici in Germania. L'utilizzo di misure fiscali sostanziali è visto come cruciale per raggiungere questo obiettivo.

L'interesse per le auto elettriche è diminuito dopo il ritiro dei sussidi statali. Il governo ha interrotto il cosiddetto bonus ambientale che aveva implementato a dicembre a causa di vincoli finanziari.

Misure del Piano di Crescita Economica

Durante le discussioni di bilancio di luglio, il governo della coalizione ha concordato su un 'Piano di Crescita Economica'. Una delle misure includeva incentivi fiscali per le auto elettriche utilizzate come auto aziendali.

In particolare, ciò comporta l'introduzione di una depreciazione speciale per i nuovi veicoli elettrici e a zero emissioni per le imprese a partire dal 1° luglio 2024. Inoltre, il tetto fiscale per il prezzo di lista netto dei veicoli elettrici nella tassa sulle auto aziendali verrà aumentato da 70.000 euro a 95.000 euro.

Il governo sostiene la crescita della mobilità elettrica

Il Ministro dell'Economia Robert Habeck (Verdi) ha espresso in precedenza la sua intenzione di aumentare la domanda di veicoli elettrici. Si attende un "picco della domanda". Le auto aziendali sono particolarmente importanti, soprattutto per il mercato delle auto usate, data la loro durata d'uso relativamente breve.

La bozza di legge suggerisce che queste nuove misure stabiliranno "incentivi fiscali chiari" soprattutto per l'ingresso rapido dei veicoli elettrici nel settore aziendale. La regolamentazione copre solo i veicoli elettrici a batteria acquistati di recente, che è prevista essere in vigore temporaneamente per gli acquisti tra luglio 2024 e dicembre 2028. "Il limite temporaneo incoraggia decisioni di investimento rapide."

Spese statali

La bozza di legge indica che la perdita di gettito fiscale prevista per il 2024 è trascurabile. Per il 2025, la perdita di gettito fiscale è stimata in 480 milioni di euro, aumentando a 540 milioni di euro entro il 2028.

