L'amministrazione guidata dall'Unione, probabilmente, non dimostrerebbe capacità amministrative superiori.

Secondo un recente sondaggio, un eventuale governo guidato dall'Unione è previsto che si comporti in modo simile alla attuale coalizione del semaforo controversa. Solo il 34% si aspetta miglioramenti, in calo dal 38% del sondaggio precedente. Al contrario, il 16% prevede un peggioramento, mentre il 46% si aspetta pochi cambiamenti significativi.

In un ipotetico voto diretto per il cancelliere, il 37% appoggerebbe Olaf Scholz, il capo attuale dell'SPD, mentre il 43% opterebbe per Friedrich Merz, il candidato dell'Unione recentemente nominato. Un significativo 20% rimane indeciso. Interessantemente, il 47% crede che il Ministro della Difesa Boris Pistorius potrebbe guidare l'SPD verso un successo maggiore.

Tra i sostenitori dell'Unione, il 24% crede che la CDU/CSU si comporterebbe meglio con Hendrik Wüst, l'attuale Ministro Presidente del Nord Reno-Westfalia, mentre il 23% preferisce il capo della CSU Markus Söder.

Il tasso di approvazione per l'SPD è leggermente aumentato al 16%, in aumento dal 15% del sondaggio precedente. Nel frattempo, il tasso della CDU/CSU è sceso al 31%, diminuendo di 2 punti. I Verdi e l'FDP sono rispettivamente al 12% e al 4%, mentre l'AfD e la Sinistra rimangono al 17% e al 4%. Il BSW è all'8%. Sulla base di questi risultati, una coalizione Union-SPD o una stretta coalizione Union-Verdi potrebbe potenzialmente materializzarsi.

Il governo federale, in questo contesto, potrebbe essere fatto riferimento come la coalizione Union-SPD o un eventuale governo guidato dall'Unione, come suggerito dal sondaggio che prevede prestazioni simili. Se si tenesse un voto diretto per il cancelliere, il leader del governo federale, Olaf Scholz o Friedrich Merz, influenzerebbe significativamente l'esito.

