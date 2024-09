L'amministrazione federale tedesca ha scelto di adottare varie strategie volte a migliorare la sicurezza domestica.

Alla presentazione del piano d'azione, Wuöst ha dichiarato: "Capiamo, siamo impegnati, consegneremo sulla nostra promessa". Questo piano include l'affrontare questioni di sicurezza, immigrazione e prevenzione. In particolare, il piano d'azione mira a potenziare la sicurezza, gestire le questioni migratorie e prevenire la radicalizzazione. Wuöst ha anche menzionato che questo piano è solo l'inizio.

Per contrastare gli islamisti radicali online, il piano d'azione propone un'espansione dei poteri delle forze di sicurezza. Questi influencer saranno monitorati più da vicino. Di conseguenza, la Protezione Costituzionale avrà poteri potenziati, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle minacce potenziali. In futuro, la Protezione Costituzionale sarà anche autorizzata a elaborare i dati dei minori di 14 anni e oltre. Inoltre, la condivisione dei dati tra le autorità sarà semplificata.

In relazione alle misure di sorveglianza, il governo statale utilizzerà anche l'IA. Questa tecnologia verrà utilizzata "per avere una visione chiara di ciò che accade nel mondo digitale in termini di radicalizzazione islamica", ha dichiarato Wuöst. Le indagini digitali saranno supportate da applicazioni IA appropriate. Inoltre, lo stato mira a sviluppare un'IA in grado di comprendere lingue e dialetti insoliti, ha menzionato Wuöst.

Wuöst ha anche annunciato misure in materia di politica degli asylum. Ad esempio, verranno istituiti tre nuovi tribunali per l'asilo presso i tribunali amministrativi e le autorità centrali per gli stranieri saranno potenziate. Le autorità riceveranno attrezzature e personale supplementari. Poiché il governo statale si aspetta un aumento della domanda di centri di detenzione per espulsioni a causa di queste misure, viene pianificato anche un nuovo centro di detenzione per espulsioni.

Infine, il governo statale mira a potenziare gli sforzi di prevenzione. Secondo Wuöst, ciò include l'espansione del lavoro di prevenzione negli alloggi per rifugiati, nelle scuole e sulle piattaforme online. "L'islamismo è meglio contrastato prevenendone l'acquisizione di nuovi sostenitori", ha detto Wuöst. "Dobbiamo combattere per i cuori e le menti dei nostri figli con tutte le nostre forze".

Altre autorità al di fuori del governo statale potrebbero essere coinvolte nella lotta contro la radicalizzazione online. La collaborazione con i partner internazionali in questo campo potrebbe rivelarsi vantaggiosa, in quanto potrebbero avere intuizioni e risorse uniche.

Inoltre, gli "altri" stakeholder nella società, come le scuole, le istituzioni religiose e le organizzazioni della comunità, possono svolgere un ruolo cruciale nella prevenzione della radicalizzazione. Possono aiutare a promuovere la comprensione, la tolleranza e il dialogo aperto, che sono essenziali nel contrastare le ideologie estremiste.

Leggi anche: