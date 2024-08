- L'amministrazione federale tedesca contribuisce a migliorare la qualità delle strutture di scuola materna in Sassonia-Anhalt.

Nel prossimo anno, Sassonia-Anhalt si prefigge di migliorare la qualità e la diversità dei suoi asili nido utilizzando fondi federali. Dopo la riunione del gabinetto a Magdeburgo, la Ministra del Lavoro Petra Grimm-Benne (SPD) ha annunciato il prolungamento dell'accordo per l'attuazione della Legge sulla Qualità degli Asili Nido. Il contratto esistente scadrà alla fine dell'anno.

Grazie ai fondi federali, la Sassonia-Anhalt può continuare a investire nel lavoro educativo e nell'attrazione di professionisti. Saranno messi a disposizione circa 50 milioni di euro all'anno.

La Ministra Grimm-Benne ha sottolineato che i fondi non verranno utilizzati per un miglioramento universale dei servizi di cura. I tassi di fertilità variano notevolmente tra le regioni. Invece, sono previste misure mirate.

Ad esempio, 150 operatori di asilo nido riceveranno un finanziamento completo - gli uffici per la gioventù decideranno il loro impiego. Inoltre, i 240 specialisti linguistici finanziati attualmente potranno continuare il loro lavoro. Ciò può rafforzare la fase di transizione dall'asilo nido alla scuola primaria.

Inoltre, verranno intrapresi sforzi per attrarre più professionisti del cambiamento di carriera nel settore degli insegnanti degli asili nido. coloro che completano la formazione come insegnanti degli asili nido, assistenti infantili o assistenti sociali continueranno ad essere esenti dalle tasse universitarie. Inoltre, una parte del sollievo dalle tasse parentali per i figli multipli verrà co-finanziata nell'ambito della Legge sulla Qualità degli Asili Nido, secondo Grimm-Benne.

La Legge sulla Qualità degli Asili Nido è stata sostituita dalla Legge sull'Asilo Nido Migliore a gennaio 2023. Il governo federale sta assistendo gli stati con un totale di circa quattro miliardi di euro fino alla fine dell'anno. A partire dal 2025, il finanziamento dovrebbe continuare, secondo la legge, con il governo federale che contribuisce con circa quattro miliardi di euro per il 2025 e il 2026.

