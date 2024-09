- L'amministrazione federale intende ridurre la sua partecipazione nella Commerzbank.

Il governo intende separarsi da Commerzbank. Inizialmente, l'amministrazione federale mira a ridurre la sua partecipazione nella società, come rivelato dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca. Come ha dichiarato Florian Toncar, Segretario di Stato parlamentare nel Ministero federale delle Finanze e capo del comitato di guida interministeriale competente, "L'intervento del governo federale in Commerzbank nel 2008 e nel 2009 è stato fondamentale per prevenire il caos sui mercati finanziari durante la crisi bancaria". Poiché Commerzbank ha nuovamente riguadagnato stabilità e redditività, è giusto che il governo federale inizi a cedere le sue quote nell'istituto ora redditizio e riabilitato.

Eva Grunwald, CEO dell'Agenzia finanziaria, ha sottolineato che la banca è stata su una traiettoria economica positiva dal 2021. Pertanto, la mossa del governo federale per ridurre la sua quota di partecipazione e uscire eventualmente da Commerzbank è più che giustificata. La cessione del pacchetto di azioni rilevante seguirà un approccio trasparente e orientato al mercato, come dettagliato nella dichiarazione. Verranno prese ulteriori decisioni sulla vendita aggiuntiva dal comitato di guida interministeriale al momento opportuno.

Commerzbank ha sofferto finanziariamente durante il crollo dei mercati finanziari del 2008 e ha ricevuto un totale di 18,2 miliardi di euro di aiuti finanziari dal Fondo di stabilizzazione dei mercati finanziari (FMS) nel 2008 e nel 2009 per mantenere la stabilità del mercato. Finora sono stati restituiti circa 13,15 miliardi di euro. Attualmente, il governo federale detiene una quota del 16,49% in Commerzbank attraverso il FMS.

