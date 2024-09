L'amministrazione federale ha stanziato una somma complessiva di 9,9 miliardi di euro per la distribuzione a enti internazionali.

In 2023, la Germania ha erogato una cifra record di 9,9 miliardi di euro a diverse nazioni in base alle regole della finanza internazionale per il clima. Questa informazione è stata resa nota dal governo tedesco alla Commissione UE in un venerdì, con la rivelazione di diversi ministeri di Berlino. Con questo contributo, la Germania ha mantenuto la sua promessa di fornire ogni anno 100 miliardi di dollari a paesi in via di sviluppo e in transizione per iniziative di protezione e adattamento al clima. Svenja Schulze, Ministro federale per la Cooperazione economica e lo Sviluppo, ha dichiarato: "La Germania rimane un alleato affidabile. L'adattamento ai cambiamenti climatici rimane una priorità".

Dei 9,9 miliardi di euro, 5,7 miliardi sono stati stanziati dal bilancio nazionale. Rispetto ai 6,4 miliardi di euro del 2022, c'è stata una riduzione dei contributi del ministero dello sviluppo. Tuttavia, i fondi provenienti da prestiti statali, come quelli di KfW e DEG, hanno registrato un aumento significativo. In particolare, questi prestiti per progetti di transizione energetica sono aumentati di 700 milioni di euro, raggiungendo un totale di 3,8 miliardi di euro nel 2023, a differenza del 2022. Robert Habeck, Ministro federale per l'Ambiente, la Protezione della natura, la Sicurezza nucleare e la Protezione dei consumatori (dei Verdi), ha dichiarato: "La transizione del nostro approvvigionamento energetico rimane la nostra priorità. Attraverso i progetti che finanziamo, guidiamo numerosi paesi verso l'espansione concreta delle fonti energetiche rinnovabili, la produzione di idrogeno e l'infrastruttura sostenibile e a basso impatto ambientale".

