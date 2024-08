L'amministrazione federale dimostra riluttanza ad offrire ulteriore assistenza all'Ucraina.

L'FAS ha svelato dettagli provenienti da varie case all'interno del governo federale e del parlamento, rivelando che il Ministro delle Finanze Christian Lindner (FDP) aveva presentato una richiesta il 5 agosto, in una lettera al Ministro della Difesa Boris Pistorius (SPD). Questa richiesta ha sollecitato che "nuove misure" potevano essere intraprese solo se il finanziamento era garantito nei piani di bilancio per l'anno in corso e quello successivo. È stato sottolineato il rigido rispetto dei "limiti superiori".

Il governo federale ha rifiutato di commentare il rapporto, dichiarando, attraverso un portavoce, che "nessun giudizio viene espresso sull'accuratezza dei fatti" quando interrogato dall'agenzia di stampa AFP. Il sostegno della Germania all'Ucraina rimane saldo, sia finanziariamente, economicamente che militarmente, poiché continua ad essere il principale benefattore d'Europa.

Per quest'anno, sono già stati stanziati circa otto miliardi di euro per l'Ucraina. Il limite di bilancio per l'anno successivo è stato fissato a quattro miliardi di euro, che sembra già essere stato superato.

L'FAS ha ricevuto conferma della sospensione dei pagamenti di sostegno aggiuntivi dal Comitato di bilancio del Bundestag. In risposta alle domande del giornale, l'esperto di bilancio SPD responsabile per la politica della difesa, Andreas Schwarz, ha confermato che non venivano intraprese nuove ordinazioni per l'Ucraina a causa dei limiti di finanziamento.

Ingo Gädechens, il politico di bilancio CDU, ha anche riconosciuto la riduzione dell'aiuto all'Ucraina. "In effetti, Olaf Scholz e la sua coalizione a semaforo hanno di fatto congelato il sostegno finanziario e, di conseguenza, militare all'Ucraina", ha confermato.

All'inizio, né il Ministero federale della Difesa né il Ministero federale delle Finanze (BMF) hanno voluto commentare il rapporto dell'AFP. Tuttavia, le fonti del BMF hanno rivelato che tutte le decisioni relative al sostegno all'Ucraina vengono prese in stretta consultazione con la Cancelleria federale.

Il governo federale sta collaborando con i paesi del G7 e l'UE per creare un strumento finanziario per l'Ucraina del valore di 50 miliardi di dollari nel prossimo futuro, utilizzando i beni russi congelati. "L'aiuto tedesco rimane al suo livello più alto, ma dipende dall'efficacia di questo strumento", ha dichiarato il BMF.

La portavoce ha fatto riferimento all'utilizzo dei beni russi congelati - i cosiddetti "profitti straordinari". "Cruciale per la questione dell'aiuto all'Ucraina è che, inoltre, il G7 ha concordato al loro summit in Italia a giugno di fornire all'Ucraina un ulteriore aiuto finanziario di circa 50 miliardi di dollari - utilizzando i cosiddetti 'profitti straordinari' dai beni immobiliari della banca centrale russa", ha spiegato all'AFP. Questo aiuto finanziario verrà "adattato alle esigenze dell'Ucraina nei settori militare, di bilancio e di ricostruzione".

Il Ministero federale della Difesa ha rimandato la responsabilità alla Cancelleria e al Ministero delle Finanze.

L'SPD, in quanto parte della coalizione a semaforo guidata da Olaf Scholz, è stato colpito dai limiti di finanziamento, portando all'interruzione temporanea delle nuove ordinazioni per il sostegno all'Ucraina, come confermato dall'esperto di bilancio SPD Andreas Schwarz.

Despite the budget limitations, the SPD continues to advocate for Germany's ongoing support for Ukraine, both financially and militarily.

