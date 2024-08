- L'amministrazione della NRW ha in programma di illuminare la zona mineraria.

In un contesto di significativi provvedimenti di stretta finanziaria, il governo del Nord Reno-Westfalia sta semplificando le sue iniziative finanziate dallo stato. Inizialmente, erano presenti più di 1.000 di queste iniziative, per un totale di circa quattro miliardi di euro. Tuttavia, il piano è quello di ridurre questo numero di circa un terzo, lasciando circa 700 iniziative, secondo fonti interne.

"Abbiamo iniziato a tagliare i costi dai nostri programmi di finanziamento", ha dichiarato il capo della Cancelleria di Stato Nathanael Liminski. Alcuni programmi sono stati consolidati e altri fusi. particular focus è stato posto sui programmi più piccoli, quelli con bassa popolarità, finanziamenti duplicati o complicate procedure amministrative.

"Uno stato intelligente utilizza i suoi fondi in modo efficiente", ha aggiunto Liminski. "Non può e non dovrebbe finanziare tutto". Le modifiche esatte ai progetti di finanziamento che verranno consolidati, semplificati o eventualmente eliminati saranno decise dai singoli ministeri e dipartimenti. Si stima che i risparmi ammontino a diversi centinaia di milioni di euro.

La CDU e i Verdi si concentrano sulla riduzione della burocrazia

La coalizione nera-verde al governo si era impegnata a revisionare tutti i programmi nel loro accordo di coalizione, valutando la loro sostenibilità a lungo termine e l'efficienza. Dal aprile 2023, un gruppo di lavoro dedicato sta conducendo un'analisi approfondita delle strutture di finanziamento del Nord Reno-Westfalia.

Molti programmi sono stati introdotti durante la pandemia di COVID-19 o la successiva crisi energetica seguita all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e ora vengono valutati per la loro continuazione. Inoltre, i programmi inferiori a 100.000 euro o con bassa domanda sono sotto revisione.

Lo stato deve contenere le spese

Inoltre, sono state implementate nuove misure di taglio delle spese nel bilancio. Il ministro delle Finanze del Nord Reno-Westfalia Marcus Optendrenk (CDU) ha annunciato che i ministeri dovranno risparmiare circa 3,6 miliardi di euro nella proposta di bilancio del 2025. Anche se i ministeri possono coprire principalmente questo importo attingendo ai loro fondi, devono anche identificare reali risparmi di un miliardo di euro e proporre le relative misure. In totale, "migliaia di posti" saranno interessati, ha dichiarato Optendrenk.

Patto per la pianificazione e l'accelerazione dei progressi

Il Nord Reno-Westfalia è in linea con l'attuazione del Patto per la pianificazione e l'accelerazione concordato dai governi federali e statali a novembre 2023, secondo Liminski. Lo stato è riuscito a implementare circa il 40% delle riforme specifiche dello stato previste nel patto. Ciò include l'esenzione dei gestori di antenne per telefoni cellulari dai processi regolamentari, la semplificazione e l'accelerazione della legge sulla pianificazione, la digitalizzazione delle domande di permesso di costruzione e l'integrazione della partecipazione pubblica precoce nei grandi progetti.



