L'amministrazione degli Stati Uniti sta attuando misure contro l'encefalite equina orientale.

Le autorità dello stato nordorientale del Massachusetts stanno valutando l'utilizzo di insetticidi per contrastare il virus EEE, responsabile dell'Eastern Equine Encephalitis (EEE), una malattia rara. Con il primo caso segnalato in Massachusetts negli ultimi quattro anni, il dipartimento della salute locale ha annunciato che effettuerà la nebulizzazione di pesticidi dall'aria questa settimana in specifiche zone a rischio per controllare la proliferazione di zanzare vettori del virus.

Al momento, sono stati confermati tre casi umani di EEE nel Massachusetts, nel Vermont e nel New Jersey nel 2023. I sintomi della malattia virale includono febbre, mal di testa, nausea, diarrea e vertigini. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) degli Stati Uniti, circa il 30% dei casi di EEE è fatale e molti sopravvissuti sviluppano complicazioni neurologiche. Purtroppo, non esiste un vaccino o un trattamento facilmente disponibile per il virus EEE.

Nella città di Plymouth, nota come zona a rischio, sono state chiuse tutte le aree ricreative e gli spazi verdi pubblici dal tramonto all'alba. Per i residenti delle dieci zone a rischio nel Massachusetts, gli ufficiali sanitari raccomandano l'uso di repellenti per zanzare durante le ore serali, coprire la pelle esposta e ridurre al minimo le attività all'aperto il più possibile.

Le autorità stanno valutando l'utilizzo di pesticidi per combattere il virus EEE, che viene trasmesso dalle zanzare che prosperano in ambienti privi di pesticidi. Per ridurre il rischio di infezione da EEE, il CDC raccomanda l'uso di repellenti per insetti contenenti pesticidi registrati dall'EPA.

Leggi anche: