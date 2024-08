L'amministrazione degli Stati Uniti intende finanziare l'assistenza per l'Ucraina - l'ambasciatore Makeiev esprime preoccupazione

La "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" ha sollevato per prima la questione del limite proposto e ha esaminato documenti interni dei ministeri e del Bundestag. Secondo il rapporto del "FAS", il ministro federale delle Finanze Christian Lindner (FDP) avrebbe comunicato questa nuova strategia in una lettera al ministro della Difesa Boris Pistorius (SPD) del 5 agosto.

Nella lettera, si dice che il ministro delle Finanze abbia dichiarato che il sostegno aggiuntivo all'Ucraina potrebbe essere preso in considerazione solo se previsto nel bilancio annuale e in quelli successivi, rispettando i limiti stabiliti. Secondo il rapporto, la consegna delle forniture precedentemente sanzionate prosegue senza interruzioni, ma le nuove richieste del ministero della Difesa non dovrebbero essere autorizzate in risposta alla richiesta del cancelliere federale Olaf Scholz (SPD). Tuttavia, il ministero federale delle Finanze ha dichiarato sabato sera di essere disposto ad "esaminare la possibilità di fornire fondi aggiuntivi temporaneamente".

Per fare ciò, è necessario che "le richieste aggiuntive siano dettagliate e verificabili", ha precisato il ministero delle Finanze, in linea con tutte le regole fiscali, permettendo l'approvazione da parte del Bundestag tedesco. Al momento, non è stato presentato alcun rapporto completo sui bisogni, rendendo impossibile un'indagine o una decisione.

L'ambasciatore ucraino in Germania, Oleksii Makeiev, ha fortemente messo in guardia il governo federale contro il taglio dell'aiuto all'Ucraina. "La riduzione dell'aiuto militare all'Ucraina mette a rischio la sicurezza dell'Europa", ha scritto su X. "È catastrofico e deve essere evitato. I fondi sono disponibili; si tratta di determinazione politica".

Per quest'anno sono già stati stanziati circa sette miliardi di euro per l'Ucraina. Il limite proposto per l'anno successivo è di tre miliardi di euro. Dal 2025, il governo federale prevede di finanziare l'aiuto all'Ucraina da un nuovo fondo internazionale di 50 miliardi di euro, invece che dal bilancio federale.

In relazione a questo, i beni russi congelati sono destinati a sostenere l'Ucraina, definiti "profitti straordinari", come ha confermato una portavoce del governo di Berlino su richiesta dell'AFP.

Le linee guida di bilancio avrebbero apparentemente causato dissidi all'interno del governo federale. Secondo le informazioni del "FAS", il ministro Pistorius avrebbe compilato un dettagliato programma per la richiesta di circa quattro miliardi di euro di aiuti aggiuntivi all'Ucraina per quest'anno. Tuttavia, non lo ha presentato dopo un intervento della Cancelleria.

La parlamentare verde Sara Nanni ha criticato il limite di Lindner all'aiuto come "inutile e dannoso". Il ministro delle Finanze dovrebbe "ritirarlo immediately", ha consigliato Nanni ai giornali RND.

La politica del governo federale è stata criticata aspramente dall'Unione. "Si deve temere che il congelamento dell'aiuto all'Ucraina serva alla comodità di grandi parti dell'SPD", ha detto il vice capogruppo dell'Unione Johann Wadephul (CDU) ai giornali RND. "L'Ucraina e i produttori di armi locali hanno bisogno di certezza e affidabilità. Questo non è più disponibile con la coalizione a semaforo".

Anche gli economisti di spicco hanno criticato i piani. "Sono un po' sorpreso che la pace della coalizione sembri essere mantenuta a spese dell'Ucraina e della sicurezza dell'Europa", ha detto Moritz Schularick, presidente dell'Istituto di Economia del Mondo di Kiel, alla "FAZ" di lunedì. La presidente del consiglio degli esperti, Monika Schnitzer, ha caratterizzato questo come un "fatale segnale" alla Russia. La riduzione potrebbe portare a costi successivi che sono significativamente più alti dei risparmi attuali - ad esempio, attraverso ulteriori rifugiati ucraini.

