L'amministrazione britannica revoca l'accreditamento degli istituti di istruzione nel Regno Unito.

Metodi di valutazione delle scuole in Inghilterra e Galles stanno subendo un cambiamento significativo. In passato, le scuole venivano classificate come "eccellenti" o "inadeguate", in base a un solo descrittore, attraverso il noto sistema di ispezione Ofsted. Tuttavia, questo sistema di votazione, che si basa su una sola parola, è stato recentemente criticato per la sua ingiustizia e inesattezza, come dichiarato dal governo.

I genitori hanno a lungo richiesto che i loro figli frequentino scuole "eccellenti", e alcune famiglie sono disposte a trasferirsi e far viaggiare i loro figli per lunghe distanze per frequentare tali scuole.

La controversia intorno alla votazione delle scuole ha raggiunto l'apice lo scorso anno, a seguito del suicidio di una dirigente scolastica la cui scuola era a rischio di essere retrocessa. Un'indagine sulla sua morte ha confermato che il processo di ispezione aveva contribuito alla sua triste fine.

Per risolvere questo problema, gli ispettori di Ofsted forniranno ora voti individuali per categoria alle scuole quest'anno. A partire dal prossimo anno, verrà implementato un nuovo sistema di valutazione, sostituendo i rapporti basati sul voto con rapporti dettagliati e completi, come dichiarato dal governo.

La tragedia del suicidio della dirigente scolastica serve come un ammonimento forte dello stress estremo associato al sistema di votazione delle scuole. Questo incidente ha ulteriormente alimentato le richieste di riforma, evidenziando la necessità di rivalutare i metodi attuali per evitare simili tragedie in futuro.

